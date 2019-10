Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Mit "Der Fürstentag" lädt das Kulturzentrum zu einem geschichtsträchtigen Dinner ein. Die Gäste werden an die Tafel des slawischen Fürsten Pribislaw Heinrich entführt. Aufgeheizt durch ungeklärter Nachfolge erleben die Gäste den Zwist zwischen den Sachsen und Slawen. Der Fürst der Havelslawen lädt zu "Vorspeise, Hauptgang und Komp(l)ott". An der festlichen Tafel sollen sich Sachsen und Slawen versöhnen, doch es herrscht Niedertracht. Der Clou ist, dass die Schauspieler mit dem Publikum agieren, sodass einige Gäste des Festmahls auch in die religiösen und weltlichen Ränkespiele mit einbezogen werden. Es gilt einen Mordanschlag auf den Fürsten aufzuklären

Das Dinner beginnt am 23. November um 19.00 Uhr im Blauen Saal des Kulturzentrums Rathenow. Tickets sind an der Theaterkasse, unter Tel. und online über www.kulturzentrum-rathenow.de erhältlich.