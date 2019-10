Alexander Dames

Berlin Nach zwei, wenn auch knappen, Niederlagen in Folge, konnte die 1. Volleyballfrauenmannschaft des VC Blau-Weiß Brandenburg ihr nun fünftes Saisonspiel wieder erfolgreich gestalten und sich weiterhin in der breiten Spitzengruppe der Regionalliga behaupten. Beim Mitaufsteiger Marzahner VC, dem ebenfalls ein sehr guter Saisonstart glückte, und mit drei Siegen aus fünf Spielen vor dem VC Blau-Weiß platziert war, wurde ein schweres Spiel erwartet, denn die Voraussetzungen aufseiten der Brandenburgerinnen waren nicht optimal. Zum einen war Trainer Michael Kozik krankheitsbedingt verhindert, wurde durch Co-Trainer Lars Wolfram, der dem Team seit mehreren Jahren zur Seite steht, an der Seitenlinie vertreten. Zum anderen stand, wie schon in der Vorwoche, nur eine Zuspielerin zur Verfügung, was auf dieser wichtigen Position der Spielgestaltung schon ein großes Handicap darstellt.

Nach recht ausgeglichenem Beginn häuften sich die Fehler auf Brandenburger Seite. Diese große Schwächephase Mitte des ersten Abschnitts, wo so gut wie nichts gelang, brachte die Mannschaft von Kapitänin Sophie Neuberger weit ins Hintertreffen, sie lag zwischenzeitlich mit 9:17 zurück. Zwar wurde das eigene Spiel peu à peu wieder besser, der Satz ging trotz Ergebniskosmetik an den Kontrahenten.

Doch die Gäste waren nun endlich im Spiel angekommen, kontrollierten in der Folgezeit das Geschehen. Besonders mit den druckvollen Aufschlägen und einer deutlich konstanteren Angriffsquote sahen sich die Blau-Weißen nach 25:18 und 25:16 schließlich mit 2:1-Sätzen vorn. Nun sollte, anders als in der Vorwoche gegen Halle, als man nach einer 2:1-Führung noch in fünf Sätzen verlor, der Sieg sichergestellt werden. Der Gegner gab sich vor heimischer Kulisse aber nicht auf, war plötzlich wieder mit einigen Punkten in Führung. Aber Aufschlagserien von Caroline Voigt und Sabrina Harnisch ließen das Pendel wieder Richtung der Brandenburgerinnen ausschlagen, die sich mit einem abschließenden 25:22-Satzerfolg die drei Punkte für die Tabelle sicherten.

Dank dieses Sieges schiebt sich der VC Blau-Weiß mit nun 10 Punkten wieder auf Platz drei in der Tabelle vor. "Letztlich war es ein verdienter Auswärtserfolg gegen den direkten Tabellennachbarn. Ohne Schwächephase zu Beginn wäre auch ein klarer 3:0-Erfolg möglich gewesen", so Trainer Lars Wolfram nach seinem ersten Regionalligaspiel als hauptverantwortlicher Trainer.

Zur besten Spielerin wurde zum dritten Mal Mittelblockerin Sabrina Harnisch gewählt, die nun die Rangliste der Regionalliga anführt. Schon an diesem Samstag (2. November) soll wieder gepunktet werden. In heimischer Halle erwartet der VC Blau-Weiß um 19 Uhr den Drittligaabsteiger SC Potsdam II, der aktuell an der Tabellenspitze steht, zum Topspiel des Spieltages.

VC Blau-Weiß: Sophie Neuberger, Frederike Schubert, Saskia Böttger, Anja Seiler, Ulrike Hönig, Stefanie Weber, Sabrina Harnisch, Caroline Voigt, Victoria Saage, Eileen Heidepriem, Anna Zehle.