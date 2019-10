Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) In Bezug auf frei verfügbares Internet wartete Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) während der jüngsten Stadtverordnetensitzung mit einer guten und einer schlechten Nachricht auf. So habe die Wasserstadt leider vergeblich an der EU-weiten Auktion von "WiFi4EU" teilgenommen. Im Gegensatz unter anderem zu Gransee und Stechlin, die insgesamt 30 000 Euro zugesprochen bekamen.

Drahtlos in die Zukunft

Positiv ist dagegen ein Angebot des Telekommunikationsunternehmens Vodafone, eines der Platzhirsche in Deutschland auf diesem Gebiet. Das Unternehmen habe jetzt angeboten, an etlichen Stellen im Fürstenberger Seenland kostenlos Hotspots für einen Wlan-Zugang zum Internet einzurichten, kündigte der Bürgermeister an.

In Abstimmung mit der Kommune sei nun beabsichtigt, an folgenden Orten einen Hotspot zu installieren: in Steinförde am Gemeindebüro, in Bredereiche unweit des Feuerwehrgerätehauses, an der alten Feuerwache und am Gebäude Markt 5 in Fürstenberg. Wobei dieser Zugang noch zu konfigurieren sei.

In Vorbereitung ist nach den Worten von Philipp außerdem ein kostenloser Hotspot am Campingplatz und am Haus des Gastes in Himmelpfort, im Fürstenberger Stadtpark, an Altthymens Kirche und an der Bredereicher Schleuse. Diese Installation sind für 2020 vorgesehen.