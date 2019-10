MBS

Brandenburg Andreas Schulz, Vorsitzender des Vorstandes der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS), übergab am Montag gemeinsam mit Oberbürgermeister Steffen Scheller Förderzusagen im Gesamtwert von 26.000 Euro an Vereine, Organisationen und Einrichtungen in der Stadt. Mit den bereits im 1. Halbjahr 2019 ausgezahlten Summen fließen damit 2019 insgesamt fast 60.000 Euro als Spenden der MBS an Vereine aus Brandenburg an der Havel.

Gefördert werden unter anderem der Sonnensegel e. V. für die JugendKunst-Galerie, der Verein "Freunde und Förderer der Grundschule JoliotCurie" für eine Kräuterspirale aus Beton, das Diakonische Werk im Kirchenkreis Brandenburg, um eine Homepage zu erstellen und der Förderkreis der Musikschule Brandenburg, um einen Workshop "Moving Choir" durchzuführen. Andreas Schulz betonte während der Übergabe: "Mit Ihrem vielfältigen Engagement stärken Sie den Zusammenhalt in der Gesellschaft und ermöglichen es vielen Menschen am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dafür danken wir den engagierten Vereinen und Institutionen sehr und möchten mit unserer Unterstützung unsere Wertschätzung ausdrücken", und fügte hinzu: "Als Sparkasse unterstützen wir gesellschaftliches Engagement in jeder Richtung, ob Kunst, Kultur, Bildung, Soziales, Sport oder Umweltschutz, und tun es gern. Wir sind wie kein zweites Kreditinstitut in der Region verwurzelt, wir wollen eine lebenswerte Region, die von Vielfalt lebt".