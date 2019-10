Alte Fotos zeigen die Feierlichkeit zur Grundsteinlegung des Offizierkasinos in Rathenow 1909. © Foto: Repro: Weber

Simone Weber

Rathenow "Am 27. Januar 1909, zum 50. Geburtstag seiner Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm II., fand die feierliche Grundsteinlegung des Offizierskasinos des Husaren Regiment von Zieten statt." Mit diesen Worten beginnt die Niederschrift zur Grundsteinsteinlegung des Offizierskasinos Berliner Straße/Bahnhofstraße. Das A3-großen Pergamentblatt ist eines der Dokumente, die die Zeitkapsel enthielt, welche unter der Eingangstür des nun abgerissenen Offizierkasino in Rathenow gefunden wurde. In den Räumen des Fördervereins Heimatmuseum wurde sie geöffnet.

Gespannt lagen die Blicke aller Beteiligten auf der Metallsäge, mit der stellvertretende Vereinsvorsitzende Corrado Gursch die Bleikartusche öffnete. Innen steckte ein Glaszylinder. Zunächst verdeckte aber eine unerwartete Staubwolke die Sicht. Der Glaszylinder war in einer Art Steinmehl eingebettet. Nachdem der versiegelte Korken des Zylinders entfernt war kamen die 110 Jahre alten Zeitdokumente nun erstmals wieder ans Tageslicht. In der "Zeitkapsel" befanden sich zwei 13 mal 18 Zentimeter große Fotos des Rathenower Fotografen Adolf Mewes vom feierlichen Akt der Grundsteinlegung, die oben zitierte Niederschrift, ein Stadtplan Rathenows sowie zwei Tageszeitungen vom Tag nach der Grundsteinlegung. Sowohl die "Rathenower Zeitung" als auch das "Kreisblatt für das Westhavelland" vom Donnerstag, den 28. Januar 1909 berichteten von der Grundsteinlegung am Vortag.

"Wir hatten einen Grundstein vermutet. Dass wir einen so extra angefertigten und gravierten Grundstein samt Inhalt gefunden haben, hat uns gefreut", so Danny Harwardt, der den Grundstein samt Bleikartusche und ihrem Inhalt dem Heimatmuseumsverein als Dauerleihgabe überreichte. "Das ist Geschichte zum Anfassen. Die Dokumente sind von historischer Bedeutung. Bisher kannten wir keine Fotos von der Grundsteinlegung. Auch der detaillierte Stadtplan ist interessant und die Zeitungen werden noch ausgewerten", so Vereinsvorsitzender Dr. Peter Dietze. "Die Dokumente werden hier in den Ausstellungsräumen des Heimatmuseums ihren Platz finden und demnächst der Öffentlichkeit zugänglich gemacht."

Das Grundstück auf dem sich das Offizierscasino befand wurde geteilt. Das Grundstück hinter dem ehemaligen Offizierscasinos kaufte der Bauunternehmer Josef Rampf. Die im Eigentum der KWR befindliche Fläche des ehemaligen Gebäude wird ebenfalls verkauft werden.

Knapp 70 Jahre lang prägten die Zietenhusaren auch das gesellschaftliche Leben in der Stadt. Im Jahr 1851 wurde das, 1730 durch den Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. in Berlin gegründete Husaren-Korps, als 3. Husaren-Regiment der preußischen Armee nach Rathenow verlegt. Bis zur Auflösung des Regiments im Frühjahr 1919 waren die Husaren in Rathenow stationiert.