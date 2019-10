dpa

Potsdam (dpa) Berliner und Brandenburger müssen sich in den kommenden Tagen auf einen Mix aus Sonne und Wolken und ab Freitag auch auf Regen einstellen.

Vorwiegend heiter und trocken wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. Die Höchstwerte liegen bei voraussichtlich 9 Grad. Auch am Donnerstag wird es demnach viel Sonnenschein bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag geben. Regnen kann es laut den Meteorologen ab Freitagabend - vor allem von der Prignitz bis zum Fläming. Auch der Samstag startet mancherorts mit Regen.