Alexander Seilz

Frankfurt (Oder) Am 4. Spieltag der Volleyball-Landesliga Süd der Damen in der trafen im Dreierturnier der VC Strausberg, die Red Cocks Frankfurt und der Cottbuser Volleyballverein als Gastgeber aufeinander.

Im ersten Match traten die Red Cocks gegen die Sportfreunde aus Strausberg an. Die Frankfurterinnen fanden schnell und auch gut in die Partie. Nur wenige Fehler waren auf Abstimmungsschwierigkeiten zurückzuführen, wie es sie an den vergangenen Spieltagen gegeben hatte. Sehr sicher holten sie sich somit den ersten Satz mit 25:18. Voller Motivation starteten sie in den zweiten Durchgang. Doch einige Aufschlagfehler und ein paar Missverständnisse in der Feldabwehr führten am Satzende zum punktemäßigen Gleichauf beider Mannschaften. Aber mit ihrer Nervenstärke holten sich die Red Cocks dann doch diesen Spielabschnitt (26:24). Der dritte Satz ging wesentlich lockerer von der Hand. Die Damen aus Frankfurt dominierten und gewannen souverän mit 25:13.

Fünf-Satz-Krimi gegen Cottbus

Das zweite Match für die Red Cocks wurde alles andere als leicht. Die Mannschaft war im ersten Satz nicht wiederzuerkennen. Viele Unstimmigkeiten auf dem Feld, keine Laufbereitschaft zum Ball und kaum verwertete Angriffe führten zu einem deutlichen 13:25. Im zweiten Satz ging Gastgeber Cottbus sofort in Führung. Doch die Gäste wachten langsam auf und traten wieder so auf wie im ersten Spiel. Die Annahme passte, Verena Hoffmann variierte im Zuspiel und die Angreiferinnen hatten Erfolg. 25:21 für Frankfurt hieß es am Ende.

Im dritten Satz legte Cottbus immer wieder vor und die Red Cocks kämpften sich immer wieder ran. Viele gute Aktionen zeichneten die Feldabwehr aus, vor allem durch Libera Susanne Richter, die auch schon verloren geglaubte Bälle noch holte. Knapp ging der Satz mit 27:25 an die Gäste. Der vierte Satz sollte ohne die Frankfurterinnen gespielt werden. Die Cottbuserinnen rauschten an ihnen ohne große Gegenwehr vorbei (14:25). Kondition und Konzentration forderten merklich ihren Tribut.

Der fünfte Satz wurde zum Schlagabtausch. Keine Mannschaft gab nach, alle kämpften um jeden Ball. Keinem Team gelang es, mehr als zwei Punkte Vorsprung zu erspielen. Zuletzt aber konnten die Oderstädterinnen genau diese zwei Punkte ins Ziel und zum knappen Sieg retten (18:16).

Red Cocks Frankfurt: Franziska Kreibe, Verena Hoffmann, Bonita Thomas, Maria Ritter, Lisa Budow, Jana Hiemer, Nadine Engel, Susanne Richter