Hohen Neuendorf (MOZ) Bei einem Unfall in der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf ist am Dienstagnachmittag eine 52-jährige Radfahrerin verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte ein 27-jähriger Kurierfahrer seinen Lieferwagen am rechten Fahrbahnrand in Richtung Bergfelde geparkt. Als er anschließend die Beifahrertür öffnete, blieb die 52-Jährige, die auf dem Radweg unterwegs war, an der Tür hängen und stürzte. Weil sie über Schmerzen klagte, wurde sie von Rettungssanitätern vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Mittwoch mit.