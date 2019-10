GZ

Falkenthal (MOZ) Auf der B 167 bei Falkenthal sind am Dienstag ein VW und ein Opel zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Nach Angaben der Polizei wollte der VW-Fahrer kurz vor 13 Uhr von der Bundesstraße nach links auf den Parkplatz der Feldküche abbiegen und zeigte dies auch mit seinem Blinker an. Ein hinter ihm fahrender Opel-Fahrer überholte dennoch und fuhr gegen den VW, als dieser bereits abbog. Als Unfallursache gab die Polizei am Mittwoch Unaufmerksamkeit des Opel-Fahrers an. Der Sachschaden wurde zunächst auf rund 3 000 Euro geschätzt.