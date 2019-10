Lukas Grybowski und Thomas Sabin

Berlin (MOZ) Neun Jahre spielte Torsten Mattuschka für Union Berlin und stand dabei in vier Stadtduellen gegen Hertha BSC als Kapitän der Eisernen auf dem Platz. Am 5. Februar 2011 traf er in der 71. Minute im ausverkauften Olympiastadion per Freistoß und sorgte für Unions 2:1-Auswärtssieg in der2. Bundesliga. Nun treffen beide Teams am Sonnabend in der Alten Försterei in der Bundesliga aufeinander. Lukas Grybowski und Thomas Sabin sprachen mit dem 39-Jährigen, der momentan als Co-Trainer bei der VSG Altglienicke arbeitet.

Herr Mattuschka, wie oft wurden Sie in den letzten Tagen auf ihren Frei-stoßtreffer angesprochen?

Sehr, sehr oft. Die letzten drei bis vier Wochen wurde ich sehr oft angeschrieben und angerufen, ob ich zu dem Thema etwas sagen kann. Aber es ist ja etwas Schönes. Es gibt schlimmere Dinge, über die man sich unterhalten kann.

Was geht einem vor so einer Standardsituation durch den Kopf?

Ich habe versucht, mich zu konzentrieren und den Ball vernünftig zu treffen. Im Endeffekt habe ich ihn nicht vernünftig getroffen, aber der Torwart hatte zum Glück die Handschuhe wahrscheinlich verkehrt herum an (lacht). Ohne Torhüter Maikel Aerts angreifen zu wollen, aber der weiß das natürlich auch. Unser Glück war es, dass der Ball reingeht und wir dieses Derby gewinnen, das wir sportlich hätten nie gewinnen dürfen.

Können Sie sich noch an die anschließende Kabinenparty erinnern?

Natürlich. Wir hatten das erste Mal ein riesiges Entspannungsbecken. Da sind wir alle reingesprungen und hatten relativ schnell drei, vier Kisten Bier im Becken. Abends sind wir noch steil gegangen, aber das gehört einfach dazu, wenn du diese Derbys hast und gewinnst. Da war ich immer der Erste, der gesagt hat: Jungs, das müssen wir ausnutzen.

Wäre das heute auch noch möglich?

Ich glaube schon, aber ob es dann so ist, wie es bei uns war, weiß ich nicht. Ich glaube, da hat sich was geändert. Heute haben die Jungs vielleicht auch ein bisschen Angst, irgendwo gesehen zu werden. Aber wenn Union das Spiel am Sonnabend gewinnt, wird es sicherlich eine Party geben. Wenn sie sich nicht trauen, sollen sie Bescheid sagen, dann mache ich was für sie klar.

Sie haben auch ein Derby verloren. Wie geht man mit solchen Niederlagen um?

Dass man da abkotzt, ist doch logisch. Deswegen habe ich auch nur eins verloren, eins gewonnen und zweimal Unentschieden gespielt (lacht). Nach Niederlagen, egal ob Derby oder nicht, sitzt man nicht in der Kabine, trinkt Bier und hat gute Laune.

Merkt man als Spieler, dass die mediale Aufmerksamkeit vor so einem Spiel steigt?

Ja, natürlich. Irgendjemand bringt zum Training immer eine Zeitung mit. Deswegen glaube ich, dass die Ablenkung mit dem Pokalspiel zwischendurch ganz gut ist. Ansonsten hast du sechsmal Training die Woche und liest jeden Tag etwas darüber.

Mit was für einem Gefühl geht man in so eine Woche?

Wer vor diesem Derby nicht heiß ist, im Kader zu sein oder spielen zu dürfen, kann zu Hause bleiben. Ich werde nach unserem eigenen Spiel mit Altglienicke auch direkt ins Stadion fahren.

Würden Sie lieber als Spieler auf dem Platz oder als Trainer am Rand stehen?

Auf jeden Fall auf dem Platz. Vielleicht irgendwann mal als Trainer, das wäre auch geil, aber ich durfte es als Spieler schon einmal miterleben – dieses Gefühl will man wieder haben.

Hat das Spiel in der ersten Liga noch eine größere Bedeutung als in der zweiten?

Die Präsenz ist natürlich größer. Weltweit gucken mehr Leute zu, aber Derby bleibt Derby, egal in welcher Liga.

Inwieweit kann so ein Derbysieg eine ganze Saison retten?

Der Optimalfall ist natürlich, dass du beide Spiele nicht verlierst und die Klasse hältst. Oberste Prämisse für Union sollte natürlich der Klassenerhalt sein, aber dass die Derbys etwas Spezielles haben, ist doch logisch. Aber die Fans werden auch keinem den Kopf abreißen, wenn du kein Derby gewinnst und trotzdem die Klasse hältst.

Könnten die Zuschauer in der Alten Försterei zum entscheidenden Faktor für Union werden?

Definitiv. Hertha hat eine relativ junge Mannschaft, sie haben eine gute Altersstruktur, aber viele haben ein Derby in so einem Stadion noch nicht gespielt, und das macht etwas mit einem Fußballer. Das kann schon beeindrucken. Es wird noch mal eine andere Atmosphäre herrschen, und am Tag musst du auf dem Feld einfach voll da sein und darfst nicht überdrehen. Wenn du überdrehst und in irgendeiner Situation vielleicht nachhakelst, kriegst du direkt eine Rote Karte – und dann läuft so ein Spiel in eine ganz andere Richtung.

Sie haben in allen Derbys die Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt. Was gibt man dem Team kurz vor dem Anpfiff noch mit auf den Weg?

Das kommt immer darauf an, was in den letzten Wochen passiert ist. Man nimmt gewisse Dinge oder Spiele auf und überlegt, wie man die Jungs verbal noch mal packen kann. Vor unserem Sieg im Olympiastadion habe ich zum Beispiel gesagt: Das ist so ein Spiel, in dem wir alle zu Helden werden können und uns unsterblich machen können. Klar, wir sind nicht der Favorit und normalerweise verlieren wir, aber neunzig Minuten zählen jetzt, und wenn wir gewinnen, werden die Leute immer über uns sprechen. Deswegen sind wir Fußballer geworden. Jetzt lasst uns raus gehen, die Atmosphäre genießen und als Team alles geben.