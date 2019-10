OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) Der Polizei ist am Dienstagabend bei einer Kontrolle in Hohen Neuendorf ein betrunkener Mercedes-Fahrer ins Netz gegangen.

Der 44-Jährige war gegen 20.15 Uhr an der Friedrichstraße mit seinem Transporter vom Typ Sprinter gestoppt worden. Bei der Kontrolle wurde nicht nur ein Atemalkoholwert von 2,05 Promille gemessen. Der Mann hätte wegen einer Fahrlaubnissperre auch gar nicht am Steuer sitzen dürfen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Führerschein und Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.