Ulf Grieger

Buschdorf (MOZ) Zum Reformationstag, beim traditionellen Saisonabschluss der Buschdorfer Bäcker, wollte Thea Müller wieder viele Gäste im Korbmachermuseum begrüßen. Doch dazu kam es nicht mehr. Am Dienstagvormittag ist sie im Alter von 58 Jahren verstorben.

Die traurige Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer im Oderbruch. Kaum jemand, der sie nicht gekannt, dem sie nicht gegenwärtig war. Sie es bei den Veranstaltungen des Kunstspeichers Friedersdorf, bei Jubiläumsfesten oder Festumzügen: Sie gehörte stets dazu, verkörperte Oderbruch-Handwerk.

Seit 1983 war Thea Müller in Buschdorf selbständige Korbflechterin. Sie selbst hatte das Handwerk bei Karl Wegener in Zechin erlernt, aber selbst niemals jemanden ausgebildet. Zur Wendezeit kam auch das Aus für so große Betriebe wie den Falkenberger VEB Korbwaren, bei dem sie selbst ihr Gesellenstück, einen Wäschekorb, gefertigt hat. Sie hatte Verständnis dafür, dass keine ihrer drei Töchter das Handwerk erlernen wollte. "Es ist eine körperlich schwere Arbeit", betonte sie immer wieder. Das Korbmachermuseum im Buschdorfer Ortsteil Lehmannshöfel war die erste ausgewiesene "Kulturerbestätte" im Rahmen der Initiative "Kulturerbe Oderbruch". Korbflechtmeisterin Thea Müller hatte 2002 in der alten Buschdorfer Schule ihr Museum eingerichtet. Es ist weit über die Landesgrenze hinaus bekannt und beherbergt mehr als 1700 Exponate.

"Thea Müller wird eine riesige Lücke hinterlassen", erklärten auch Buschdorfs Ortsvorsteherin Karin Finsel und Bürgermeister Dieter Rauer im Namen der Gemeinde. Auch wir MOZ-Redakteure werden sie in treuer Erinnerung behalten, ihre vielen Geschichten, ihre Lebenslust und ihren unverwüstlichen Optimismus.