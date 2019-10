Annika Heuer

Ribbeck Der Lions Club Osthavelland wird in diesem Jahr zum zwölften Mal hilfreichen Menschen für die Unterstützung Bedürftiger mit einem Martinsgansessen danken. Am 20. November um 19 Uhr wird das Essen für die "Helfenden Hände" am Sitz des LC Osthavelland auf Schloss Ribbeck stattfinden. Das Martinsgansessen hat schon Tradition: Seit dem Jahr 2008 hat der Lions Club Osthavelland jährlich rund zehn Frauen und Männer mit einer Urkunde und dem Essen gewürdigt. Damit auch die Richtigen eingeladen werden können, bittet der Verein um Meldungen. Die Vorschläge – inklusive einer kurzen Tätigkeitsbeschreibung und einer Rückrufnummer – können eingereicht werden an Hartmut Siegelberg, Baderstraße 7 in 14641 Nauen, per E-Mail an hsiegelberg@aol.com oder per Telefon über 01573/3283726.