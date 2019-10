Bärbel Kraemer

Mittelmark Ehre wem Ehre gebührt. 43 verdiente Feuerwehrleute aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden im Hotel "Schützenhaus" in Brück für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr mit der "Medaille für Treue Dienste" geehrt.

Gastgeber der Festveranstaltung war der Landkreis Potsdam-Mittelmark. Konkret wurde die Ehrung 25 mal für 50 Jahre, 14 mal für 60 Jahre und viermal für 70 Jahre Feuerwehrmitgliedschaft verliehen. "Das ist beeindruckend. Dafür meinen ganz persönlichen Dank", so Landrat Wolfgang Blasig in seinem Grußwort.

Neben Blasig nutzten auch Amtsdirektoren und Bürgermeister die Gelegenheit, ihrerseits den Feuerwehrsenioren Anerkennung zu zollen. Unter anderem waren Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape und Wiesenburgs Verwaltungschef Marco Beckendorf bei der Auszeichnungsveranstaltung des Landkreises vor Ort dabei.

Blasig betonte, dass sich die Feuerwehrjubilare die Auszeichnungen redlich verdient hätten, weil sie sich über Jahrzehnte für das Gemeinwohl engagierten.

Mit ihrem uneigennützigen ehrenamtlichen Engagement - mit ihrem Wirken in den Ortsfeuerwehren - seien die Feuerwehrfrauen und Männer nicht nur eine zentrale Stütze des Landkreises, sondern auch des Staates gewesen. Damals wie heute sei der Landkreis auf das Engagement der Feuerwehren in den Städten und Dörfern angewiesen, die in den vergangenen zwei Jahren in besonderem Maße gefordert waren.

"Dafür braucht es klare Strukturen und eine gute Ausstattung", ergänzte Blasig und brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass im neuen Koalitionsvertrag zusätzlich jährlich zehn Millionen Euro für die Feuerwehren und Hilfsorganisationen eingestellt werden, um deren Ausstattung zu verbessern. Wie notwendig das ist, hätten die Einsätze der letzten Jahre gezeigt.

Auch Kreisbrandmeister Jens Heinze lobte in seinem Grußwort das langjährige Engagement der Feuerwehrjubilare. Er sagte: "Sie haben Erfahrungen von unschätzbarem Wert, auch heute noch". Als "Grundpfeiler" der Ortsfeuerwehren würden sich viele der Geehrten noch immer in die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens in ihren Heimatorten einbringen. "Dies alles mit einem Grußwort zu würdigen, ist schwer möglich", so der Kreisbrandmeister.

Vor 50 Jahren traten in die Feuerwehren ihrer Heimatorte ein: Wolfgang Herm (Groß Briesen), Horst Kabelitz (Groß Briesen), Waltraud Wagner (Lütte), Brigitte Behnisch (Brück), Erika Timm (Brück), Martin Göde (Cammer), Ehrhardt Müller (Gömnigk), Kurt Ebert (Gömnigk), Hannelore Unger (Neuendorf), Martin Wieland (Linthe), Henri Alsleben (Nudow), Detlef Nickel (Nudow), Gabriele Hotescheck (Bergholz-Rehbrücke), Margot Dyballa (Fahlhorst), Rudolf Pietsch (Geltow), Edith Haase (Treuenbrietzen), Anneliese Kracht (Treuenbrietzen), Dietmar Hahn (Benken), Manfred Zehnsdorf (Wiesenburg), Gerda Günther (Wusterwitz), Rüdiger Prinz (Buckau), Hans-Heinrich Wolter (Rottstock bei Ziesar), Volkmar Miethe (Ziesar), Harald Felgenträger (Dretzen) und Burkhardt Giese (Köpernitz).

Vor 60 Jahren traten in die Feuerwehren ihrer Heimatorte ein: Heinz Mädler (Fredersdorf), Helmut Moritz (Fredersdorf), Horst Grüneberg (Damelang), Karl-Heinz Semmler (Kleinmachnow), Klaus Ulbrich (Kleinmachnow), Hans Hausding (Tremsdorf), Michael Primus (Bergholz-Rehbrücke), Fritz Schultze (Plötzin), Günter Arold (Plötzin), Wilfried Belitz (Grubo), Günter Machhein (Jeserigerhütten), Günter Letz (Medewitz), Gottfried Amler (Bensdorf) und Heinz Krone (Köpernitz).

Vor 70 Jahren traten in die Feuerwehren ihrer Heimatorte ein: Klaus Baaske (Bad Belzig), Walter Ehle (Brück), Erwin Gutewort (Marzahna) und Horst Strübing (Köpernitz).

Damit befanden sich unter den ausgezeichneten Feuerwehrleuten auch neun Frauen, die zwischen Havel und Fläming zuhause sind. Für die anwesenden Blauröcke war die Auszeichnungsveranstaltung vielfach mit Wiedersehensfreude verbunden, die im Anschluss bei Blasmusik und gutem Essen gefeiert wurde.