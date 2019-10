OGA

Oranienburg/Borgsdorf (MOZ) Einbrecher haben am Montagund Dienstag ihr Unwesen in Oranienburg und Borgsdorf getrieben.

In Oranienburg brachen Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag im Mittelweg der Kleingartenanlage "Am Wiesengrund" in einen Bungalow ein und stahlen aus einer Schmuckschatulle einen Ring. In die Laube waren die Täter durch ein Fenster gelangt. Die Polizei bezifferte den Schaden am Mittwoch auf rund 500 Euro.

In Borgsdorf hatten Einbrecher am Dienstag zwischen 17 und 19 Uhr offenbar versucht, das Türschloss eines Einfamilienhauses an der Berliner Straße aufzubrechen, was aber misslang. Der Bewohner hatte anschließend seine Eingangstür nicht mehr öffnen können, weil im Schließzylinder ein metallischer Gegenstand steckte.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen.