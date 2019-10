Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Durchschnittlich 6,5 Stunden sitzt jeder Deutsche pro Tag. Rückenschmerzen sind da oft vorprogrammiert, laut Thomas Voortmann, Regionalgeschäftsführer der Barmer, jedoch nicht das eigentliche Problem.

"Wichtig ist zu wissen, wie man damit umgeht und welche Bewegungen lindern und im besten Fall vorbeugen können", so Voortmann, der aus deshalb regelmäßig in Brandenburger Unternehmen unterwegs ist, um den Mitarbeitern einfache Übungen zur Verbesserung ihrer Rückengesundheit zu vermitteln. Zum Start der Aktion "Fit in den Herbst" hatte Voortmann in der Vamed Klinik Hohenstücken jedoch zusätzlich einen besonderen Gast dabei: Olympiasiegerin Britta Steffen berichtete von ihren Anfängen als Sportlerin und über den steinigen Weg zum Erfolg und wie es ihr dabei gelang, sich immer wieder neu zu motivieren.

Die erste harte Auslese musste Steffen, wie sie erzählte, dabei schon beim Seepferdchen über sich ergehen lassen. "Zu klein, zu dünn" lautete damals das Urteil des zuständigen Bademeisters. Beirren ließ sich die heute 35-Jährige davon jedoch nicht. Sie begleitete ihren Cousin zum Training und entdeckte das Element Wasser für sich – zusammen mit dem Ehrgeiz, sich irgendwann mit den besten Schwimmerinnen der Welt zu messen.

"Meine Trainerin riet mir deshalb auf die Sportschule nach Potsdam zu wechseln. Meine Eltern waren ganz anders als meine Brüder, die sofort dafür waren, erst einmal gar nicht begeistert. Vor allem meine Mutter fand, ich sei mit 12 Jahren noch viel zu jung, um von Zuhause wegzugehen. Beim Vater sah aber auch den finanziellen Aspekt. 300 Mark für Kost und Logis in der Sportschule waren schließlich eine Menge Geld", berichtet Steffen, die sich schlussendlich durchsetzte und daraufhin mehrere Jahre harten Trainingsalltag bestritt – was sich bei den Olympischen Spielen 2000 und 2004 zunächst jedoch nicht auszahlen sollte.

"Als Neuling erhielt ich erst einmal weniger Aufmerksamkeit vom Trainerteam, dazu war ich von den Eindrücken der Olympischen Kleinstadt vor allem beim ersten Mal wie gebannt. Damals machte man mich dann auch auf die Ein-Start-Regel aufmerksam, woraufhin ich immense Angst vor einem Frühstart hatte", erinnert sich Steffen vor den Vamed-Mitarbeitern. Statt 7/10 Sekunde belief sich ihre Reaktionszeit deshalb damals auf 1,07 Sekunden, woraufhin auch in den Medien die auf sie gelegten Hoffnungen in gehässige Kommentare umschlugen.

Nur wenig besser lief für Steffen dann ihre zweite Olympia-Teilnahme2004 in Athen. "Ich rutsche aus, verknackste mir den Fuß und war von dort an zum Tribünen-Girl, das genügend Plätze freihalten sollte."

Daraufhin folgte die Wende: Steffen überlegte ernsthaft "den Badeanzug an den nagel zu hängen", wie sie sagte. Auch, weil die erhofften trotz immer harten Trainings ausblieben und die Doppelbelastung zwischen Studium und Sport Steffen zu schaffen machten. Selbst Umstimmungsversuche ihres Trainers blieben erfolglos. "Erst ein Studienkollege, Alex Schiffler, brachte mich damals zum Umdenken. Er hatte durch Knochenkrebs ein Bein verloren und lebte damit als wäre es das normalste der Welt. Er erklärte mir, dass, wenn das stimme, was man über mein Potenzial sagt, ich ganz schön bekloppt wäre", berichtet Steffen schmunzelnd.

Dazu unterstützten Schiffler und andere Kommilitonen Steffen beim Studium in allen Fächern, sodass Zeit fürs Training blieb ­ – und zusätzlich eine Aufgabe: die Aufregung, die der Schwimmerin bei Wettkämpfen immer wieder zu schaffen machte, in den Griff zu bekommen. "Dabei half mir Franziska von Almsicks Mentalcouch. Franziska hatte ihre Karriere damals beendet und so fand ich bei Friederike Janofske Hilfe. Sie hat mir gezeigt, was mit der Kraft der Gedanken alles möglich war." Und das war viel:

2008 wurde dann "zum wichtigsten Jahr" für Britta Steffen: endlich konnte sie all die in sie gesteckten Erwartungen realisieren, holte Gold auf 50 und 100 Metern und stellte dabei mit 53,12 Sekunden einen neuen Weltrekord auf. Das alles war jedoch das Ergebnis harte Arbeit: "Ich trainierte bis ich 175 Klimmzüge und 450 Liegestützen schaffte. Das gab mir Selbstbewusstsein, weil nicht einmal die meisten Männer da mithalten konnten", so Steffen, die ihren Vortrag jedoch nicht abschloss, noch einmal zu vermitteln worauf es wirklich ankommt: auf sich zu achten, sich zu fordern und jeden Tag zu lächeln.

Bevor es dann gemeinsamen Sportrundemit Rücken stärkenden Übungen ging, bedankte sich Steffen bei den Vamed-Mitarbeitern: "Vielen Dank für die Arbeit, die sie hier täglich leisten. Sie wird gebraucht."