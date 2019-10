Sandra Euent

Havelland (MOZ) Die Arbeitslosenquote im Landkreis Havelland lag auch im Oktober bei 4,9 Prozent und damit gleich hoch wie im September. In absoluten Zahlen ausgedrückt sind allerdings 18 Menschen mehr arbeitsuchend gemeldet als im September. Im östlichen Teil des Landkreises im Agenturbereich Nauen waren im Oktober 2.210 Menschen ohne Job gemeldet (3,4 Prozent) und im Bereich Rathenow waren 2.079 Menschen arbeitslos (8,8 Prozent). Die kreisweite Unterbeschäftigungsquote ist ebenfalls auf ihrem Vormonatswert von 6,5 Prozent geblieben.

"Nach den Ferien setzt die saisonübliche Herbstbelebung ein. In diesem Jahr war das bereits in den Monaten August und September. In diesen beiden Monaten war noch viel Bewegung in Richtung Arbeitsmarkt. Im Oktober haben wir jetzt weniger Dynamik. Dennoch ist das kein Grund zur Sorge. Bei den Arbeitslosmeldungen sind keine auffälligen Trends zu erkennen" so Beate Kostka, Leiterin der Arbeitsagentur Neuruppin.