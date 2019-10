Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Bis zum Ende des Martinimarktes, der am morgigen Donnerstag eröffnet wird, gibt es für Autofahrer in der Neuruppiner Innenstadt einige Veränderungen zu beachten. Für die Dauer der Veranstaltung ist die Wichmannstraße eine Sackgasse, ebenso wie die Präsidentenstraße zwischen der August-Bebel- und der Friedrich-Engels-Straße. In diesen drei Straßenabschnitten sollen zudem nur Anwohner parken.

Der Parkplatz am Rheinsberger Tor ist darüber hinaus in Teilen gesperrt, weil die Stadtwerke dort Tiefbauarbeiten am Fernwärmenetz vornehmen. Besucher des Martinimarktes sollten dementsprechend auf die Stellflächen an der Ernst-Toller-Straße ausweichen, am Bahnhof West, am Rathaus oder an der Trenckmannstraße. Einfacher ist die Parkplatzsuche jedoch mit dem kostenlosen Shuttleservice, der am Wochenende angeboten wird. Dieser startet alle 30 Minuten von den großen Parkflächen an der Alt Ruppiner Allee sowie am Einkaufszentrum Reiz. Die Busse verkehren am Freitag zwischen 18 und 23 Uhr, am Sonnabend von 16 bis 23 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr.