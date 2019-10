Uwe Stemmler

Steinhöfel (Freier Autor) Der Berliner Verein "Zusammen in Neuendorf" berichtete am Montag im Bauausschuss der Gemeinde Steinhöfel über den aktuellen Stand des Gutshof-Projekts. Vor einem Jahr hatte er mit einer deutschen Stiftung, die sich der Ökologie und dem gemeinschaftlichen Wohnen verschrieben hat, und einer Schweizer Stiftung mit anthroposophischer Tradition den Gutshof in Neuendorf im Sande mit einem rund 36 Hektar großen Areal erworben. In jedem Fall solle, so Lukas Bartsch vom Vorstand des Vereins, die geschichtliche Bedeutung gewürdigt werden. Das Gut war Anfang der 1940er-Jahre Ausbildungsstätte für Juden, die nach Palästina auswandern wollten. Ab 1942 erfolgte von hier die Deportation in die Vernichtungslager. Eine Erinnerungswerkstatt und eine Begegnungsstätte seien geplant.

Hauptsächlich wird aber Wohnraum instand gesetzt und neuer entstehen. In den Stallungen sind Räume für Handwerk vorgesehen sowie Ateliers und ökologische Landwirtschaft. 20 Arbeits- und fünf Ausbildungsplätze sind geplant. Angestammt wohnen auf dem Gutshof rund 30 Menschen. Die Zahl der Neuankömmlinge liege derzeit bei 15 Erwachsenen und sechs Kindern, so Bartsch. Insgesamt rechne man mit bis zu 40. Sie würden nicht nur in Häuser ziehen; man denke auch an mobilen Wohnraum.

Bis es soweit ist, muss noch etliches in die Wege geleitet werden. Das Gelände liegt baurechtlich im Außenbereich. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan wird notwendig. Bauamtsleiter Ron Gollin verwies darauf, dass man Auskunft von der Landesplanung einholen müsse. Vor einer Entscheidung der Gemeindevertretung über einen B-Plan müsse Klarheit über das gesamte Entwicklungspotential der Gemeinde Steinhöfel bestehen. Damit man nicht hinterher feststelle, dass es mit dem Gutshof ausgeschöpft ist und für andere Projekte die Hände gebunden sind.