Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Name war Programm. Denn mit "Chaos and Disorder" betitelte Prince sein letztes Album für den Major Warner Musik. Als dies 1996 erschien war damit gleichzeitig der Schluss- und Höhepunkt einer Auseinandersetzung gesetzt, die bereits mehrere Jahre andauerte. Mittlerweile hatte sich der Künstler ein unaussprechbares Symbol als Namen gegeben. Die folgenden drei Jahre stellte er zudem alle Arbeiten an weiteren Platten ein. Der aktuellen wurde dennoch nicht mehr Liebe zuteil. Denn weder das Label noch der Musiker gaben sich wirklich Mühe, das Produkt zu bewerben. So folgte auch nicht wie üblich die Tour zur Platte. Entsprechend mager fiel das Ergebnis in den weltweiten Charts aus. Nur in zwei wichtigen Märkten gelang der Einstieg in die Top 20 und mit insgesamt 500 000 verkauften Einheiten erwies es sich als das kommerzielle schwächste Album des Stars.

Ob dies allein der mangelnden Promotion zuzuschreiben war, ist strittig. Denn auch inhaltlich gingen die Meinungen weit auseinander. Fakt ist, der sonst als Perfektionist verschriene Musiker legt auf hörbaren Feinschliff wenig Wert. Titelgebendes Chaos und Unordnung bestimmte insofern auch die Musik, als dass Prince neben der gitarrenlastigen und rockigen Grundnote viele andere musikalische Einspränkelungen zuließ. Von Streichern bis hin zum Scratching ist hier alles zu finden. Rock, Blues und Funk spielen eine Rolle, oft auch innerhalb einzelner Arrangements. Und rein technisch gesehen spielt sich die Action vor allem in der Mitte ab.

Seinerzeit vernachlässigt ist das Album nun erstmals auch als Schallplatte erschienen, standesgemäß auf purpurnen Vinyl. Der Sound kommt kompakt von der Rille und nimmt kaum die Breite der Stereobasis in Anspruch. Das deckt sich ein wenig mit Beurteilungen, die die elf Songs als aufgepeppte Jam-Sessions betrachten. Prince-Fans werden nicht viel neues, dafür aber jede Menge Wut in den Tracks finden. Insofern ist die Platte ein echtes Stück Zeitgeschichte.

Prince: Chaos and Disorder; Legacy/Sony Music