Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) 2.897 Männer und Frauen waren in der Stadt Brandenburg an der Havel im Oktober ohne Arbeit. Das entspricht einem Wert von 7,8%, was bedeutet, dass die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat noch einmal um 0,1% gesunken ist. Ebenfalls rückläufig ist die Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB II: sie sank von 5,8% im September auf 5,7% im aktuellen Berichtsmonat. Damit liegen die Werte weit unter dem Soll des 2015 vorgestellten Aktionsplans zur Senkung der Arbeitslosigkeit. Er hatte hatte für den Oktober 2019 7,8 % im SBG II vorgesehen. Zudem lag die Zahl der Langzeitlosen mit 935 Personen nach September und Juni bereits zum dritten Mal unter 1000. Jobcenter-Geschäftsführer Michael Glaser warnt jedoch vor zu großen Erwartungen für die kommenden Monate. Sinkende Arbeitgeber-Anfragen, weniger Jugendliche, die nach der Ausbildung übernommen werden, und ein leichter Anstieg an arbeitslos gemeldeten Frauen – all das seien laut Glaser, "erste Anzeichen für eine stagnierende oder gar sinkende Konjunktur". Sie sollen dann entsprechende arbeitspolitischen Maßnahmen greifen.