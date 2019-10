MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine 62-Jährige aus Eisenhüttenstadt ist am Dienstagabend beraubt worden. Dabei verletzte sich die Frau. Laut Polizei war sie gegen 21.45 Uhr zu Fuß in der Friedrich-List-Straße unterwegs war. In der Höhe der Hausnummer 33 wurde sie von einem Fremden geschubst. Gleichzeitig entriss dieser ihr die Handtasche. Die Frau stürzte und wurde schließlich von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Dieb soll einen dunklen Anorak mit Kapuze getragen haben, die über den Kopf gezogen war. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben und nach Hinweisen zu dem Mann und dessen Aufenthaltsort.

Hinweise werden unter Telefon 03361.5680 entgegengenommen.