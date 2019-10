OGA

Oranienburg (MOZ) Die Debatte um die Zukunft des Oranienburger Kornspeichers geht in die nächsten Runde. Die Investoren der Hamburger TAS-Gruppe sollen nun auf Initiative der SPD-Fraktion im Bauausschuss Rede und Antwort stehen. Die Sondersitzung soll am 19. November um 18 Uhr stattfinden. Der Bauausschuss tagt öffentlich.

Die SPD will erreichen, "dass die Mitglieder des Bauausschusses, die Stadtverwaltung und die TAS-Gruppe eine gemeinsame klare Linie beim weiteren Vorgehen finden", erklärten die Fraktionsvorsitzenden Judith Brandt und Matthias Hennig am Mittwoch in einer Pressemitteilung. "Die momentane Situation ist unbefriedigend. Die Kommunikation zwischen Stadt und Investor ist angespannt, wie Bürgermeister Laesicke in der letzten Stadtverordnetenversammlung deutlich machte", schreiben Brandt und Hennig. "Wir fordern, dass alle bisher auf dem Tisch liegenden Vorschläge des Investors und der Stadt gemeinsam besprochen und abgewogen werden."

In ihrer Erklärung üben die Sozialdemokraten auch leise Kritik an Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos). "Vollständige Transparenz und Information der bisherigen Gespräche zwischen Investor und Stadt sind Voraussetzung. Genau hier fühlen wir uns als Stadtverordnete durch den Bürgermeister jedoch nicht ausreichend mitgenommen. Deshalb haben wir selbst Kontakt zur TAS-Gruppe aufgenommen", heißt es in der Erklärung. Der Investor sei noch immer gesprächsbereit, "was gut ist, denn er ist nicht verpflichtet, sich mit den Stadtverordneten an einen Tisch zu setzen".

Laesickes Referent und Sprecher Gilbert Collé wies den Vorwurf mangelnder Transparenz am Mittwoch umgehend zurück. "Der Bürgermeister und die Verwaltung haben die Stadtverordneten immer und umfassend über den Stand der Dinge informiert." So habe Laesicke nicht nur in der jüngsten Stadtverordneten ausführlich Stellung zum Thema genommen. "Er hat die Fraktionsvorsitzenden auch in den Runden des Ältestenrates auf dem Laufenden gehalten. Zudem gab es im April eine Veranstaltung mit der TAS-Gruppe im Hotel an der Havel, zu der die Stadtverordneten eingeladen wurden." Den Parlamentariern sei letztlich auch der vollständige Briefwechsel zwischen der Stadt und den Investoren zur Verfügung gestellt worden.

Die Sozialdemokraten wollen den Konflikt schnell lösen. Denn: "Sollte die Denkmalschutzbehörde grünes Licht für den Abriss geben, sehen wir nur noch sehr geringe Verhandlungschancen. Deshalb müssen wir jetzt aktiv werden", so die SPD-Fraktionsvorsitzenden.

Die Investoren haben die Einladung zum Bauausschuss bereits angenommen, sagte Judith Brandt auf Nachfrage. "Sie werden dabei sein."

Usprünglich wollte die TAS-Gruppe Wohnungen in das unter Denkmalschutz stehende Bauwerk bauen. Aufgrund der maroden Bausubstanz sind die Pläne aus wirtschaftlichen Gründen inzwischen verworfen worden. Die Hamburger Investoren haben den Abriss beantragt. Eine Genehmigung liegt dafür aber nicht nicht vor.