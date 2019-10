Martin Stralau

Rüdersdorf (MOZ) Mit einem eindringlichen Appell hat sich Andreas Müller am Mittwoch an Pkw- und Lkw-Fahrer gewandt, die die Mühlenfließbrücke auf der A 10 zwischen Rüdersdorf und Erkner nutzen. Der Leiter der Autobahnmeisterei Erkner wies darauf hin, dass es dort – wie vor zwei Wochen – jederzeit wieder eine Vollsperrung der Autobahn geben könnte, wenn sich die Verkehrsteilnehmer nicht an die Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometer pro Stunde halten. Die Begrenzung gilt im Bereich der Stahlplatten, die verlegt wurden, um die bei einem Brand am 17. Oktober beschädigten Straßenübergänge zu schützen (MOZ berichtete). Die Befestigung der Platten weise infolge vieler Geschwindigkeitsverstöße deutliche Verschleißerscheinungen auf. Ohne die Provisorien müsse die Brücke komplett gesperrt werden. Dann würde der gesamte Verkehr an den Anschlussstellen Erkner und Rüdersdorf abgeleitet. "Das will niemand", sagte Müller.

Reparatur sehr zeitaufwendig

Eine Vollsperrung würde bis Mitte Dezember dauern. Dann enden die Bauarbeiten auf der Fahrbahn Richtung Dreieck Spreeau, die derzeit gesperrt ist. Über sie soll der Nord- und Südverkehr gelenkt werden, der momentan jeweils zweispurig auf der Fahrbahn Richtung Dreieck Pankow läuft.

"Durch die Unvernunft einiger Verkehrsteilnehmer" seien schon Schäden an den mobilen Überfahrsystemen zu verzeichnen, sagte Müller. Wenn zu schnell über die Platten gefahren werde, verstärkten sich die Schubkräfte, die vor allem die Ankerdübel und Schrauben "lockern und wegscheren", die die Platten zusammen mit auf der Brücke aufgeschweißten Lagerböcken halten. "Wir mussten bisher 14 Ankerdübel und sieben Schrauben auswechseln, weitere fünf werden in der Nacht zu Donnerstag gewechselt", sagte er. Lange könne das nicht mehr so weitergehen. "Irgendwann sind die Dübellöcher so ausgeschlagen, dass wir nichts mehr machen können." Zumal Reparatur und Überprüfung sehr zeitaufwendig seien. "Wir sind verpflichtet, die Platten täglich zu überprüfen." Die Kontrolle mit Nachziehen der Schrauben dürfe drei Minuten nicht übersteigen, da in dieser Zeit der Verkehr angehalten werden müsse. Reparaturen könnten nur nachts erfolgen.

This browser does not support the video element. Video Rüdersdorfer Mühlenfließbrücke droht Vollsperrung Videothek öffnen

Um die Einhaltung der Geschwindigkeit zu überwachen, habe man sich die Polizei ins Boot geholt, die vor Ort blitzt. Um auf die Höchstgeschwindigkeit aufmerksam zu machen, gebe es Beschilderungen mit Warnleuchten und Verkehrszeichen, die auf die "Bodenwelle" und "Radarkontrolle" hinweisen. "Mehr können wir nicht machen", sagte Müller. Doch die Maßnahmen greifen nicht. "Der schnellste Pkw-Fahrer wurde mit 112 km/h gemessen, der schnellste Lkw-Fahrer fuhr mit 81 km/h über die Platten", berichtete Polizeihauptkommissar Kay Schaub. "In den letzten 48 Stunden sind sieben Pkw schneller als 100 km/h gefahren."

Wenn man das höre, frage man sich, wo man gelandet sei, sagte Müller, der sich über viele unsachliche Kommentare in den sozialen Netzwerken ärgert. "Wir wollen der Polizei keine zusätzliche Einnahmequelle beschaffen. Unser Ziel ist, die Befahrbarkeit der Brücke zu gewährleisten." Müller betonte, dass zum Schutz der Anwohner derzeit noch an einer Lösung zur Lärmreduzierung unter der Brücke gearbeitet werde. Der Lärm sei momentan extrem. Für Lkw gelte eine maximale Achslast von zwölf Tonnen.

"Wir hoffen und beten, dass die Überfahrungen bis Mitte Dezember nicht kaputtgehen", sagte Rüdersdorfs Bürgermeisterin Sabine Löser. Sie bewundere die Rüdersdorfer, "die schon sehr lange mit der Lärmbelastung leben müssen", für ihre Gelassenheit. Die Autobahnnutzer forderte sie auf, sich an die Geschwindigkeit zu halten und im Falle einer Vollsperrung die ausgeschilderte Umleitung zu nutzen statt nach Navi zu fahren. "Sonst landen sie vor einer anderen Sperrung oder im Siedlungsgebiet."

Zur Ursache für den Brückenbrand wird indes noch durch Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland ermittelt, wie Polizeisprecher Steffen Möhwald mitteilte. "Hier lautet der Vorwurf auf fahrlässige Brandstiftung." Ein abschließendes Ergebnis sei noch nicht bekannt. Müller sprach von einem "handwerklichen Missgeschick bei Schweißarbeiten".