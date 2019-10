Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Feierlich eingeweiht ist die "Kita in der Kammgarnspinnerei", die vermutlich bei ihrem faktischen Namen bleiben wird. Als im März die ersten Kinder einzogen und sich die Einrichtung Woche für Woche füllen sollte, hatte es noch geheißen, mit der offiziellen Einweihung im Herbst würde ein Namenswechsel einhergehen. Der Arbeitstitel sollte etwas Kindgerechtem weichen. Inzwischen aber ist die Überzeugung gereift, dass der Name gar nicht so schlecht sei, "er sagt das aus, was ist", meint LAFIM-Geschäftsbereichsleiter Joachim Damus. Warum auch nicht, die Kita ist in einer Fabrikhalle entstanden und der Kita-Name erinnert an deren Geschichte. Emil Kummerlé hatte die Kammgarnspinnerei 1879 gegründet, deren Ende erst mit der Wende kam. Inzwischen ist auf dem Gelände und großteils in Bestandsbauten ein Nahversorgungszentrum, Seniorenheim, Wohn- und Urlaubsdomizil entstanden – und jüngst die Kita mit der Brandenburger Bank als Bauherr. 3,5 Millionen Euro hat sie in die 24 Krippen-, 56 Kindergarten- und 40 Hortplätze investiert und als Mieter die LAFIM-Diakonie binden können. Die füllt den Haus-in-Haus-Bau, der mit 1.264 qm Nutzfläche und 1.201 qm großem Außenspielbereich (davon 732 qm überdacht und dank gläserner Deckensektionaltore ganzjährig nutzbar!) aufwartet, sukzessive mit Leben. 56 Kinder sind es schon, die nun auch das Einweihungsfest erlebten – mit vielen Gästen, Eröffnungsgottesdienst, Gesang, Dank- und Grußworten, Fotopräsentation vom Hausbau, Führungen durchs Haus sowie mit Spiel und Tanz auf dem Indoorspielplatz.