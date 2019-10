DPA

Berlin (dpa) Radprofi Christoph Pfingsten wechselt vom deutschen Bora-hansgrohe-Team zur niederländischen Jumbo-Visma-Equipe. Das teilte das Team der beiden Deutschen Tony Martin und Paul Martens am Mittwoch mit.

"Jumbo-Visma ist eines der besten Teams der Welt. In den letzten Jahren ist das Team größer und professioneller geworden. Ich bin sehr glücklich, dass das Team mich will und ich diese Möglichkeit bekomme", erklärte der 31 Jahre alte Pfingsten. Pfingsten stand seit 2015 beim Bora-Rennstall unter Vertrag. In diesem Jahr wurde der einstige deutsche Cross-Meister Zweiter bei Rund um Köln.