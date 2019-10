Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Seit April 1993 ist Peter Matschke Justitiar in Oberkrämer. Nun ist seine Stelle neu ausgeschrieben. Er gehe freiwillig, da er eine neue berufliche Herausforderung gefunden habe, sagt Peter Matschke im Gespräch mit dieser Zeitung. Am 1. März 2020 fängt er als stellvertretender Leiter der Brandenburgischen Kommunalakademie mit Sitz in Potsdam an.

"Ich kenne die Akademie seit einigen Jahren, weil ich dort als Dozent für den Bereich Kommunalrecht zuständig bin", sagt der 57-Jährige. Er hat Tagesseminare zur Altanschließerproblematik und zum Satzungsrecht gehalten, ist Mitherausgeber des Lehrbuchs zum Kommunalrecht, das als Ausbildungsliteratur dient. Im Frühjahr kam der Gedanke auf, sich auf die vakante Stelle zu bewerben. Es gab Absprachen mit dem Akademieleiter und Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO). "Letzten Freitag hat die Verbandsversammlung die Entscheidung getroffen. Am Montag habe ich den Arbeitsvertrag unterschrieben", so Peter Matschke über die berufliche Veränderung. "Es ist eine neue Herausforderung in den letzten zehn Jahren meiner Berufstätigkeit."

Er freue sich natürlich über die neue Arbeit. Die Akademie ist zuständig für die Abnahme von Aus- und Fortbildung von Kommunalbediensteten aus zwölf Landkreisen, darunter Oberhavel, und zwei kreisfreien Städten. "Aber 27 Jahre in der Gemeinde Oberkrämer steckt man nicht einfach so in die Vergangenheitskiste." Seit 2008 ist er zudem stellvertretender Bürgermeister. "Das lässt man nicht einfach so hinter sich", sagt er. Emotional und mit Rat werde er der Gemeinde verbunden sein, so der Oranienburger.

Seinen letzten Arbeitstag hat Peter Matschke am 28. Februar 2020. "Ideal wäre es, könnte ich meinen Nachfolger ab dem 1. Januar einarbeiten", sagt er. Bis zum 22. November können sich Interessierte auf die Stelle bewerben. Informationen gibt es auch www.oberkraemer.de