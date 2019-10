Anja Linckus

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Zwölf lange Jahre hat es gedauert, nun endlich konnte am Dienstag für das neue Rewe-Center in der Neuendorfer Straße Richtfest gefeiert werden. 5000 der 20.000 Quadratmeter, die derzeit auf dem Gelände der ehemaligen Stärkefabrik entwickelt werden, nimmt das Einkaufszentrum ein. Mit einer Verkaufsfläche von 3300 Quadratmetern ist es gut doppelt so groß wie ein normaler Supermarkt. "Zum ersten Mal überhaupt investieren wir in den ostdeutschen Ländern als Eigentümer in den Neubau eines so großen Marktes. Das Rewe Center bietet mehr als 35.000 verschiedene Produkte", betonte Dirk Heimann, Leiter Bauwesen Rewe Ost, beim Richtfest. Angelehnt an das Konzept klassischer Markthallen wird es im neuen Rewe Center viel Platz für frische Lebensmittel geben. "Obst und Gemüse aus der Region und in Bio-Qualität zählen ebenso dazu wie eine Salatbar und eine große Auswahl gekühlter Produkte beispielsweise Fleisch- und Wurstwaren und Molkereiartikel", so Unternehmenssprecherin Stephanie Behrens. Individuell bedient werden die Kunden an den Frischetheken. Neben Fleisch, Wurst und Käse wird es dort auch frischen Fisch geben. An der Sushibar wird täglich frisches Sushi zubereitet. Das Bistro "deli am Markt" lädt vor oder nach dem Einkauf zu Speis und Trank mit Sitzbereich ein. Außerdem sind ein DHL-Paketshop und eine Rewe-Abholservice geplant, bei dem Kunden ihre zuvor via Internet bestellten Einkäufe fertig sortiert abholen und bezahlen können.

Neben 230 Kundenparkplätzen vor dem Center wird es auf 1100 Quadratmetern eine Grünfläche mit einheimischen Pflanzen und Bäumen geben. Dazu arbeitet Rewe mit der Regionalgruppe des Naturschutzbundes zusammen. Außerdem wird das Ufer der Havel entlang des Areal befestigt und es entstehen auf 500 Quadratmetern ein Kinderspielplatz sowie ein Senioren-Fitnessparcours in Ufernähe. Ein neuer Uferweg führt direkt zum Gehweg an der Otto-Sidow-Straße. Einen zweistelligen Millionenbetrag investiert die Rewe Markt GmbH in das Vorzeigeobjekt, das im Mai 2020 eröffnet werden soll. Betreiben wird es Karen Laute, die schon Inhaberin des anderen Rewe Marktes in der Neuendorfer Straße ist.