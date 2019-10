Tilman Trebs

Berlin/Oberhavel (MOZ) Die Berliner Polizei hat am Montag an der A 111 einen weiteren stationären Blitzer in Betrieb genommen. Er befindet sich im Flughafentunnel in Fahrtrichtung Hamburg an der Kurve kurz vor der Tunnelausfahrt. Dort gilt Tempo 40.

Nach Angaben der Polizei stellt der Bereich einen Unfallschwerpunkt dar. In den vergangenen drei Jahren seien dort 24 geschwindigkeitsbedingte Unfälle gezählt worden, sagte Oliver Woitzik vom Fachstab Verkehr des Berliner Polizeispräsidiums am Mittwoch dieser Zeitung. "Mit der Geschwindigkeitsüberwachung soll die Zahl der Unfälle in der Kurve reduziert werden."

Bereits im Dezember vergangenen Jahres war ein Schwarzlichtblitzer in der Doppelkurve zwischen den Abfahrten Stolpe und Schulzendorfer Straße installiert worden. "Dort haben wir seitdem keinen einzigen geschwindigkeitsbedingten Unfall registriert", sagte Oliver Woitzik. Zuvor seien es dort rund 20 pro Jahr gewesen. "Das zeigt, dass die Blitzer die gewünschte Wirkung erzielen."

Scharf gestellt wurde die neue Radarfalle noch nicht. Sie muss zunächst geeicht werden, bevor sie in Betrieb genommen werden kann. Wann es soweit ist, wollte die Polizei in Berlin am Mittwoch nicht konkret sagen.

Sollte sich die Zahl der Unfälle im Flughafentunnel spürbar reduzieren, dürfen Autofahrer auf eine Anhebung des Tempolimits auf 50 Kilometer pro Stunde hoffen. "Das ziehen wir zumindest in Betracht", sagte Oliver Woitzik.

Die A 111 nutzen viele Pendler aus Oberhavel täglich, um die westlichen Bezirke der Hauptstadt zu erreichen.