Gnewikow (MOZ) Der Wettbewerb "Machen" will das ehrenamtliche Engagement in den neuen Bundesländern fördern. Dabei werden Ideen gesucht, die Menschen zusammenbringen. In diesem Jahr konnte der Förderverein der Gnewikower Dorfkirche als einer der Sieger hervorgehen. Das Preisgeld beträgt 5 000 Euro.

"Wir haben uns gefragt: Wie können wir die Einwohner in unsere Gnewikower Kirche locken?", erklärt die Vereinsvorsitzende Sieglinde Siebmann. "Die Antwort war: mit ihren eigenen Bildern und Geschichten." Daher ist geplant, den Gnewikowern ihren Ort auf eine andere Weise zu zeigen. Siebmann und ihren Mitstreitern schweben Ausstellungen vor, die vor allem von historischen Bildern leben. Die örtlichen Landfrauen, deren Vorsitzende Sieglinde Siebmann ebenfalls ist, seien schon auf der Suche nach Material zur ehemaligen Berufsschule im Dorf. Diese Idee ist ein Teil des Konzeptes "Kultur und Tradition leben", mit dem sich der Förderverein bei "Machen" beworben hat. Dazu kommt, die Kirche weiter als geistig-kulturellen Treffpunkt zu etablieren. Jeweils von Mai bis Oktober gibt es verschiedene Veranstaltungen. Das gewonnene Preisgeld wird für Theatervorstellungen und für die bessere Bezahlung der Künstler genutzt.