Die Schafe auf ihrer neuen Wiese an der Mainzer- und Kölner Straße in Falkensee. © Foto: Silvia Passow

Die Skudden warten auf ihren Auftritt. Sie betreiben nun Landschaftspflege an der Mainzer Straße in Falkensee. © Foto: Silvia Passow

Silvia Passow

Falkensee Gleich mehrfach fällt der Satz: "Auf die Idee hätte man früher kommen können." Kaum einer läuft oder fährt einfach vorbei. Passanten bleiben stehen, schauen auf die Wiese und dann schleicht sich ein zufriedenes Lächeln in ihre Gesichter. Der Grund dafür steht einige Meter weiter, kaut friedlich an den Gräsern, hat eine dichte, weiche, Wolle und gibt ab und an ein "Mäh" von sich. Seit Mittwoch dürfen es sich Schafe des Falkenseer Schäfers Olaf Kolecki auf dem Grünland an der Mainzer Straße schmecken lassen.

60 Skudden und eine Ziege hat Schäfer Kolecki beim Schafauftrieb auf die Wiese gebracht. Die Ziege wird eventuell noch Unterstützung durch Artgenossen erhalten. Wie lange die Herde dort bleibt, wird sich zeigen. Denn die Schafe sind als Landschaftspfleger eingesetzt und sollen die vom Grün überwucherte Fläche freilegen. Baudezernent Thomas Zylla ist gespannt, wie ihnen das gelingen wird. Bisher, so sagt Zylla, wären die Pflegemaßnahmen auf dem etwa ein Hektar großen Areal von Maschinen übernommen worden. Im B-Plan ist die Fläche als Grünland ausgewiesen und Zylla möchte, dass dies so bleibe. So lautet der Auftrag an die Schafe, futtern bis das Pflegeziel erreicht ist.

Den Schafauftrieb wollte der Dezernent sich nicht entgehen lassen, er hilft sogar mit, als die Schafe aus dem Anhänger auf die neue Koppel geschickt werden. Bereits zwei Stunden nachdem die ersten Schafe die neue Weidefläche betreten haben ist eine beachtliche Ecke vom Grünzeug gestutzt und einige der Weidenzweige abgeknabbert. Was die Schafe verschmähen, wie zum Beispiel die Goldrute, würden sie niedertrampeln, erklärt Schäfer Kolecki. Für das Grünland an der Mainzer Straße hat er genügsame Skudden im Einsatz.

Schäfer Kolecki leistet mit seinen Schafen nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Landschaftspflege. Vorn fressen, hinten fällt der Dünger raus, mit den Hufen den Boden lockern und dabei Pollen verteilen. Schäfer Kolecki setzt gleichzeitig auf den Artenschutz und unterstützt die Vielfalt der Schafrassen, indem er bedrohte Haustierrassen einsetzt. Die Skudden sind eher kleine Schafe und gehören, wie die Heidschnucken, zu den nordischen Heideschafen. Es ist eine der ältesten Hausschafrassen und steht auf der roten Liste der bedrohten Nutztiere.

Wenn sich der grüne Dschungel auf dem Gelände lichtet, würden möglicherweise auch die Wildschweine weniger Verstecke in dem Bereich finden, gibt Zylla einer weiteren Hoffnung Ausdruck. Auch in diesem Jahr haben Wildschweinrotten im Stadtgebiet für Unruhe gesorgt, erzählt er. Inwiefern Schäfer Koleckis Herden auch auf anderen Grünflächen der Stadt zum Einsatz kommen, darüber will sich Dezernent Zylla momentan noch nicht äußern.