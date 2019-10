Ulrike Gawande

Wildberg (MOZ) Erwartungsvoll stehen die Schüler der Grundschule "Am Burgwall" in Wildberg am Dienstagmorgen auf dem Schulhof und lauschen der kleinen Ansprache ihrer Schulleiterin Petra Müller-Gülde. Es sei ein besonderer Anlass, sagt sie, denn heute werde der neue Trinkbrunnen im Foyer der Schule eingeweiht.

Die Idee dazu stamme vom Förderverein der Schule, erinnert sich Müller-Gülde. Schritt für Schritt lässt sie die Kinder an dem Entstehungsprozess teilhaben und vergisst nicht, sämtlichen Akteuren, die alle erschienen sind, zu danken. Begonnen beim Vorstand des Fördervereins bis hin zum CDU-Bundestagsabgeordneten Sebastian Steineke, von dem sie in der Zeitung gelesen habe, dass er derlei Projekte in Schulen unterstütze.

Und der Politiker stand zu seinem Wort und nahm zum Zweckverband Wasser/Abwasser Fehrbellin-Temnitz Kontakt auf. Er stieß auf offene Ohren. Derlei Projekte unterstütze der Verband gern, sagt Geschäftsführer Ralph Bormann. Sie seien wichtig und gut, da so die Schüler den Umgang mit Wasser lernen, sowohl unter dem Bildungs-, als auch unter dem Umweltaspekt. Rund 1 500 Euro kostete der Trinkwasserbrunnen, der bereits vor den Sommerferien geliefert wurde.

Auch beim Amt Temnitz als Schulträger stieß die Idee des Wasserspenders auf Zustimmung. "Wir haben das Projekt sehr befürwortet", sagt die stellvertretende Amtsdirektorin Katrin Pein. Finanziell habe sich der Aufwand für das Amt in Grenzen gehalten. "Wir haben die Manpower gestellt." Gemeint sind damit die beiden Hausmeister, Burkhard Hegermann und Edmund Hein, die in den Herbstferien den endgültigen Einbau und den Fliesenspiegel rund um den Brunnen realisierten. Es seien die Männer mit den goldenen Händen, verrät die Schulleiterin den 88 Kindern in Wildberg.

Diese konnten wenig später das Objekt einweihen. Passend dazu erhielten die Schüler vom Förderverein Trinkflaschen aus Metall mit dem Logo des Vereins. "Trinken ist wichtig und gesund. Trinkwasser ist das bestkontrollierte Lebensmittel in Deutschland", munterte Petra Müller-Gülde zur Nutzung auf. Statt Himbeerbrause, Fanta und Cola, die einige Kinder zum Durstlöschen bisher in ihren Schultaschen hatten, soll nun Wasser die gesunde Alternative sein. Felix Wagnitz (11), der zusammen mit Zoe Vogler (10) das Band durchschneiden durfte, will nun zukünftig statt Apfelsaft Wasser trinken.