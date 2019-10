dpa

Berlin (dpa) Eine Mutter und ihr Lebensgefährte haben in einem Prozess wegen Kindesmissbrauchs in mehr als 300 Fällen geschwiegen.

Dem 55-jährigen Mann wird vorgeworfen, ab 2004 über fünf Jahre hinweg die zunächst 12-jährige Tochter seiner Partnerin regelmäßig sexuell missbraucht zu haben. Der 48-jährigen Angeklagten wird unter anderem Beihilfe zur Last gelegt. Sie habe ab Mai 2006 von den Taten gewusst, sie toleriert und ihre Tochter gedrängt, den Missbrauch zu erdulden. Mit 13 Jahren sei das Mädchen schwanger geworden, heißt es in der zu Prozessbeginn am Mittwoch verlesenen Anklage.

Das Paar lebte laut Ermittlungen mit drei ihrer Kinder aus früheren Beziehungen in einer Wohnung in Spandau, als es zur ersten Tat gekommen sei. Spätestens eineinhalb Jahre später habe die Mutter entdeckt, dass ihr Partner mit ihrer Tochter Geschlechtsverkehr hatte. Die Frau habe zu keinem Zeitpunkt Schutzmaßnahmen ergriffen, weil sie ihren Lebensgefährten nicht verlieren wollte, so die Anklage. "Sie setzte ihrer Tochter mit Drängen, Bitten und Drohungen zu, mit dem Mann eine geschlechtliche Beziehung zu führen."

Das Mädchen war 14 Jahre alt, als es zum Schwangerschaftsabbruch kam. Danach wurde gegen den heute 55-Jährigen ein Verfahren eingeleitet, das im Mai 2008 zu einer Verurteilung führte. Wegen Kindesmissbrauchs in einem Fall erhielt er zwei Jahre Haft auf Bewährung. In damaligen Prozess habe das Mädchen keine weitere Taten erwähnt, hieß es am Rande der jetzigen Verhandlung. Sie habe dann im November 2011 als 19-Jährige Anzeige erstattet. Im August 2016 wurde Anklage gegen das Paar erhoben. Der Prozess wird am 7. November fortgesetzt.