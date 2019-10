Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Die organisierten Unternehmer in Hohen Neuendorf setzen auf Kontinuität: Michael Neber ist am Dienstagabend als Vorsitzender der Unternehmer-Gemeinschaft Hohen Neuendorf (UGHN) im Amt bestätigt worden. Als Gegenkandidat trat der alte und neue Stellvertreter René Schünemann an. "Wir hatten uns im Vorfeld der Mitgliederversammlung verständigt, dass sich beide zur Wahl stellen", erklärte Neber die freundschaftliche Kampfabstimmung. Weitere Vorstandsmitglieder sind Stephanie Brauer (Schatzmeisterin) und Viola Alten (Schriftführerin). Als Beisitzer fungieren Odett Nitze, Sabine Hammer, Grit Fluch, Kerstin Große, Manuel Zschoch, Michael Szygula, Bruno Maitre, Matthias Noffke und Bernhard Hammer. Zum neuen Kassenprüfer wurde Mathias Münch gewählt. Der Verein hat nach eigenen Angaben derzeit 71 Mitglieder, 14 mehr als zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres. Er kann auf eine solide finanzielle Basis verweisen. Die Mitglieder engagieren sich auch dieses Jahr wieder auf dem Adventsmarkt der Stadt am ersten Advents-Wochenende rund um den Wasserturm. Das Sommerfest, für das noch ein attraktiver Name gefunden werden, soll nächstes Jahr vor dem Rathaus stattfinden. Zudem wird im Frühjahr der überarbeitete Internetauftritt des Vereins an den Start gehen. Große Hoffnungen setzt die UGHN auf den Wirtschaftsbeirat der Stadt. Alle sieben berufenen Mitglieder sind im UGHN aktiv.