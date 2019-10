Ulrike Gawande

Ortsmarke (MOZ) Die Arbeitslosigkeit ist gegenüber dem Vormonat quasi unverändert geblieben, jedoch im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich gesunken. Aktuell sind im Landkreis Ostprignitz-Ruppin 2 892 Menschen arbeitslos gemeldet, zwölf mehr als im letzten Monat, aber 242 weniger als im September 2018. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,6 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei sechs Prozent. Als arbeitssuchend werden im Landkreis sogar 5 583 Menschen gezählt.

"Nach den Ferien setzt die saisonübliche Herbstbelebung ein. In diesem Jahr war das bereits in den Monaten August und September. In diesen beiden Monaten war noch viel Bewegung in Richtung Arbeitsmarkt. Den Oktober prägt weniger Dynamik. Dennoch ist das kein Grund zur Sorge. Bei den Arbeitslosmeldungen sind keine auffälligen Trends zu erkennen", so Beate Kostka, Leiterin der Arbeitsagentur Neuruppin.

Von Arbeitslosigkeit betroffen sind mit 53,8 Prozent deutlich mehr Männer als Frauen (46,2 Prozent). Ebenfalls anhaltend hoch sind die Zahl der Langzeitarbeitslosen mit 32,6 Prozent und fehlende Jobs für Menschen über 50 Jahren, die 37,8 Prozent der Arbeitslosen im Landkreis bilden. Demgegenüber stehen 853 offene Stellen.

Die meisten gibt es mit 460 im Bereich Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung. Das größte Missverhältnis von offenen Stellen und vorhandenen Arbeitsplätzen gibt es im Bereich Land-, Forst- und Tierwirtschaft sowie Gartenbau, wo 276 Arbeitssuchende 18 freien Stellen gegenüberstehen. Auch im Bereich Verkehr, Logistik, Schutz- und Sicherheitsdienste klafft mit 572 Suchenden gegenüber 106 Arbeitsplatzangeboten eine große Lücke.