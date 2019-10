Bärbel Kraemer

Fläming Die Bockwindmühle in Cammer, die Heimatstube in Wiesenburg, der Handwerkerhof in Görzke, das Orgelmuseum in Bad Belzig sowie das Heimatmuseum auf der Burg Eisenhardt der Kur- und Kreisstadt gehörten zu den kulturellen Einrichtungen, die im Rahmen des Aktionstages "Feuer und Flamme für unsere Museen" in hiesiger Region ihre Türen öffneten.

Das bereits in 15. Auflage jeweils am letzten Oktoberwochenende stattfindende Ereignis erfuhr auch in diesem Jahr großes Interesse. Bei milden Herbsttemperaturen nutzten viele Kulturinteressierte das kostenlose Angebot für einen Museumsbesuch. "Touristen, die erst bei ihrer Ankunft hier im Heimatmuseum vom Aktionstag erfuhren, waren im ersten Moment überrascht", erzählt Bad Belzigs Museumsleiter Thomas Schmöhl. Nach einer kurzen Erklärung über den Aktionstag und den damit verbundenen Angeboten, nahmen die Besucher die Offerte umso freudiger an. Viele besuchten in dieser Folge nicht nur eine Einrichtung, sondern folgten einzelnen Routenempfehlungen.

Zwischen Havel und Fläming hatten mehr als 60 Museen unterschiedlichster Ausrichtung geöffnet und boten zusätzlich Erlebnisse, die im Rahmen der regulären Öffnungszeiten nicht möglich sind.

Über die Schwelle des Bad Belziger Heimatmuseums traten im Verlauf des Sonnabend mehr als 150 interessierte Besucher. Das wissbegierige Publikum kam nicht nur aus Berlin, Potsdam und anderen Städten, sondern auch aus Bad Belzig und Umgebung. Einige erlebten dort ein zusätzliches kulturelles Sahnebonbon. Das diesjährige Motto des Aktionstages "Musik und Museen" bescherte zusätzlich musikalische Erlebnisse. In Bad Belzig stoppte die Musikformation "Leuchtreklame" aus Naumburg für eine halbe Stunde, musizierte im Torbogen der alten Feste und brach von dort nach Wiesenburg auf.

"Im Verlauf des Nachmittags stand danach das Heimatmuseum im Mittelpunkt des Besucherinteresses", so Schmöhl weiter. 1956 war es aus einer Heimatstube hervorgegangen.

"Ein Jahr zuvor wurde eine Anordnung über die Arbeit in Heimatmuseen erlassen und diese zu örtlichen staatlichen Organen erklärt", erklärt der Museumsleiter. In diesem Zusammenhang erging ein Aufruf an die Bevölkerung des Altkreises Belzig, noch vorhandene Trachten, bäuerliche Möbel, Schmuck, Arbeitsgeräte, Münzen, Waffen und Ausrüstungsstücke, Keramik usw. zugunsten einer Museumsgründung in Belzig zur Verfügung zu stellen.

Der Erfolg blieb nicht aus. In großer Geberfreude vertrauten die Menschen dem Museum ihre Schätze an. Mit zu den ersten Ausstellungsstücken gehörten unter anderem zwei Hausfeuereimer aus Leinen, ein alter Kinderwagen aus der Zeit um 1880, eine Krämerkarre auf der einst Waren transportiert und gehandelt wurden sowie eine Ofenkachel mit dem Bildnis des Meistersingers Hans Sachs - auf der auch die Schwerter und die Goldraute des sächsischen Wappens dargestellt sind. Seitdem hat sich die Sammlung zu einem Spiegel der Vergangenheit entwickelt. Es gibt mehr als 20.000 Ausstellungsstücke. Von der historischen Ansichtskarte bis zur Zeitung. Dahinter verbergen sich rund 2.500 gegenständliche Objekte. Von der Flämingtracht bis zur Bienenschleuder.

Mit Einbruch der Dunkelheit lud Museumsleiter Thomas Schmöhl, mittelalterlich gewandet, dann zu einer Fackelführung über das Burgareal ein. Sie wurde zu einer Reise in die Vergangenheit, die insbesondere für die Jüngsten einem Abenteuer glich.