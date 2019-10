Thomas Pilz

Altthymen (MOZ) Damit die Wasserstadt im kommenden Jahr schneller handlungsfähig ist, drängt der Stadtverordnete Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg) darauf, die personell freilich derzeit erheblich eingeschränkte Stadtverwaltung möge sich an eine Maßgabe des Landkreises halten, den Etat für das Folgejahr noch im alten Jahr zur Beschlussreife zu bringen. So geschehen während der jüngsten Ratssitzung.

Da bedarf es auch einer Zuarbeit von Fraktionen und Mandatsträgern – etwa wie sie Manfred Saborowski leistet. Der Altthymener Ortsvorsteher und Linken-Politiker war bis Ende Mai Stadtverordneter. In Kenntnis langwieriger Vorbereitungen für einen beschlussreifen Haushalt hat er längst eine Antragsliste mit Projekten eingereicht, die etwa für seinen Ortsteil von Belang sind. "Das entspricht auch unserer Überzeugung als Links-Politiker, eine sachliche Politik anzustreben", erklärt er.

Straße wird repariert

Saborowski geht nach eigener Aussage täglich mit offenen Augen und Ohren durchs Dorf. Und er vergleiche den Sachstand beim Umsetzen von städtischen Projekten stets mit den in dicken Aktenordnern archivierten Beschlüssen. So dass er wisse, was für Anträge im kommenden Jahr nicht unter den Tisch fallen sollten.

Jahrelang seien die Altthymener zum Beispiel einer gründlichen Reparatur der Dorfstraße bis zur Landesstraße 15 hinterhergerannt, ohne dass es eine befriedigende Lösung gegeben habe. Nun soll es soweit sein: Voraussichtlich im November und Dezember sollen die Bauarbeiten auf der Straße beginnen. "Allerdings wird erneut eine Minimal-Lösung realisiert, denn es sollen die Bankette im Straßennebenraum ausgebessert werden." Gefährliche Absätze hätten sich gebildet, die Autos inzwischen fast aufsetzen lassen könnten. "Immer nur wurde notdürftig repariert, teilweise die schlimmsten Löcher mit Sand verfüllt, nun hoffen wir auf eine dauerhafte Lösung", erklärt der Ortsvorsteher. Der Blick auf die von der Kommune dafür bereitgestellte Summe lasse aber Zweifel aufkommen: 38 000 Euro sollen ausgegeben werden. "Man sollte sich einmal die Straßen jenseits der Landesgrenze anschauen, etwa zwischen Retzow und Brückenthin, die wurden super ausgebaut", vergleicht er.

Sehr unbefriedigend ist aus Saborowskis Sicht, dass die Sanierung der beiden maroden Brücken – eine über das Mühlenfließ führend, die andere über den Schwaberowbach bei Dahmshöhe – auch in diesem Jahr nicht in Angriff genommen wurde. "Das liegt aber quasi an einem objektiven Missstand, denn die beantragen Fördermittel sind noch nicht bereitgestellt worden", weiß der Ortsvorsteher.

Lkw hat sich festgefahren

Die Stadtverwaltung habe die Hausaufgaben in dieser Sache erledigt, die Planungen für den Brückenbau liegen vor, fügt der Lokalpolitiker hinzu.

Eine weitere drängende Forderung aus Sicht vor allem der Dahmshöher ist es, den Dahmshöher Weg so zu reparieren, dass er von Autofahrern ohne Angst um das Fahrzeug genutzt werden kann. "Der Weg soll zwar repariert werden, fragt sich nur wann", kritisiert Saborowski. Erst letztens habe sich in besonders unwegsamen Gelände auf dem Weg ein Lkw festgefahren. "Der musste von einem anderen Lkw rausgezogen werden", berichtet er. Unzumutbar für viele Einheimische ist nach den Worten des Ortsvorstehers auch der Zustand der Straße in der Ortslage von Altthymen. Die Oberfläche stamme, wie auch die der gesamten Straße zwischen Landesstraße und dem Dorf, aus dem Jahr 1978. "Eine neue Verschleißschicht wenigstens in der Ortslage wäre schon dringend angeraten", meint Saborowski.

Und wenn man schon einmal bei den Straßen sei, wobei er wisse, dass es andernorts ebenso problematisch aussieht: Die Strecke zwischen Bundesstraße 96 am Abzweig Parkplatz Dahmshöhe und der Brücke über den Schwaberowbach sei ebenfalls ein Sorgenkind.

Derer gibt es Saborowski zufolge weitere im Dorf. Man nehme nur das Gemeindezentrum. Dort sei der feuchte Giebel zwar instandgesetzt worden, "nun warten wir aber darauf, dass die Malerarbeiten erledigt werden", lässt er durchblicken.

Und nicht zuletzt wegen des Booms von Brautpaaren, sich in der Kirche ohne Dach, also mit ganz viel Himmel, trauen zu lassen, sollte das Läutwerk auf einen Elektroantrieb umgestellt werden. Zurzeit sei das Läuten Handarbeit.