Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Generationswechsel an der Spitze des CDU-Stadtverbandes Zehdenick: Nachdem der 72-jährige Norbert Hasse nach zehn Jahren an der Spitze des Stadtverbandes nicht erneut für den Vorstand kandidiert hatte, erklärte sich Michael Schulze aus Bergsdorf bereit, dieses Ehrenamt zu übernehmen. Der 51-jährige Stadtverordnete war auch der einzige Kandidat für den Vorsitz. Er erhielt bei der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend im "Stadtgarten" acht von neun Stimmen. Ein Mitglied enthielt sich bei der geheimen Abstimmung. Zu seinen beiden Stellvertretern wählten die Christdemokraten Mathias Putzalla und Manuela Ludwig. Für die Finanzen ist weiterhin Jörg Suhr zuständig. Beisitzer im Vorstand sind Jürgen Wielow und Hermann Reichl, zum Mitgliederbeauftragten wurde Mario Ludwig. Der frisch gewählte Parteichef machte deutlich, dass er nicht bereit sei, in den kommenden zwei Jahren den "Vorturner" zu spielen. Er setze auf Teamarbeit im Vorstand und auf eine größtmögliche Unterstützung insbesondere seiner zwei Stellvertreter. Er werde sich das ein halbes Jahr lang angucken, macht Michael Schulze unmissverständlich klar. Er habe nur für den Vorsitz kandidiert, "damit es weiter geht".