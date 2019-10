Roland Becker

Velten (MOZ) Rund 13 Millionen Euro hat Velten in den vergangenen Jahren auf die hohe Kante gelegt. Um das umfangreiche Investitionspaket, das für 2020 geplant ist, bewältigen zu können, ist das ein beruhigendes, aber schmelzendes Polster. Sechs Millionen sollen dem Sparstrumpf entnommen werden, um die geplanten Investitionen von knapp 8,7 Millionen Euro finanzieren zu können.

Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) stellte am Mittwoch mit dem Haushaltsentwurf für 2020 auch die Liste all der Projekte vor, die im kommenden Jahr verwirklicht werden sollen. Das letzte Wort haben allerdings die Stadtverordneten, die am 12. Dezember das Zahlenwerk beschließen sollen. Aus den Erfahrungen der Vorjahre kann damit gerechnet werden, dass die Fraktionen mit ihren Änderungsanträgen noch einige Farbtupfer setzen werden.

Kitas und Schulen

Größtes Projekt in diesem Bereich stellt die Erweiterung der Kita Kinderland dar, in die 2,3 Millionen Euro fließen werden. Dort entstehen 66 dringend benötigte Betreuungsplätze, zur einen Hälfte im Krippen-, zur anderen Hälfte im Kindergartenbereich. "Wir planen den Bau aber so, dass wir hinsichtlich der Betreuung von Kindern unter und über drei Jahren flexibel sind", sagte Gordon Mielke, der im Rathaus für Hoch- und Tiefbau verantwortlich ist. Zwei weitere Großprojekte werfen im Bildungsbereich ihre Schatten voraus. 2020 sollen 100 000 Euro in die Planung für den Neubau der Kita Süd fließen. Die Bürgermeisterin rechnet damit, dass bis März 2020 die Sieger im für dieses Projekt ausgerufenen städtebaulichen Wettbewerb ermittelt sind. Da ab 2021 die Löwenzahn-Grundschule in Süd erweitert werden soll, sind fürs kommende Jahr knapp 280 000 Euro Planungskosten eingepreist.

Freizeit und Vereine

In das bereits begonnene Vorhaben, das Gebäude und die Freiflächen des Jugendclubs Oase gründlich umzugestalten, werden eine Million Euro fließen. Der Skateranlage beim Abenteuerspielplatz steht eine Auffrischung bevor. Für 430 000 Euro wird diese modernisiert und erweitert. Für den Rugbyclub werden 272 000 Euro bereitgestellt, um das Areal rund ums im Bau befindliche Sozialgebäude zu gestalten.

Straßenbau

Die Oranienburger Straße zu sanieren, wird deutlich teurer als gedacht. Statt mit einer halben Million Euro wird jetzt mit 690 000 Euro gerechnet. Mielke begründete dies damit, dass auch der Kreuzungsbereich mit der Bergstraße in die Neugestaltung einfließen wird. 335 000 Euro sind dafür reserviert, die Gestaltung des Bahnhofsumfelds abzuschließen. Für 50 000 Euro soll eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden, mit der ausgelotet werden soll, wie die Brücke über den Stichkanal im Businesspark erneuert werden kann. Die Brücke ist seit mehreren Jahren für den motorisierten Verkehr gesperrt. In Velten-Grün wird für 100 000 Euro die Entwässerung verbessert.

Wohnungsbau

Noch stehen Ruinen auf dem Areal des ehemaligen Johannesstifts. Hier will die Bürgermeisterin ihr Wahlkampfversprechen einlösen, Veltenern zu Vorzugspreisen Grundstücke für Eigenheime anzubieten. Dafür sollen im kommenden Jahr die Ruinen abgerissen werden. Da sich laut Hübner dort auch unterirdische, teils bunkerartige Bauten befinden, hat das alles seinen Preis: 700 000 Euro wird das voraussichtlich kosten.

Personal

Der Großteil der 15 neuen Stellen ist für die Kitas reserviert. Für die Betreuung in den städtischen Einrichtungen werden neun neue Jobs ausgeschrieben. Den Bedarf von sechs weiteren Arbeitsplätzen sieht die Bürgermeisterin in der Verwaltung, zwei davon fallen in den Baubereich.

Feuerwehr

Auch im kommenden Jahr bekommt die Freiwillige Feuerwehr neue Technik. Für knapp 300 000 Euro wird ein neues Einsatzleitfahrzeug angeschafft.