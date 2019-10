Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Hermann-Riemschneider-Straße in Neuruppin ist ab Montag bis zum 13. November voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird die Fahrbahn im Gewerbegebiet von der Friedrich-Bückling-Straße bis zur L 16, einschließlich der Einmündung in die Phillipp-Oehmigke-Straße, eine neue Deckschicht bekommen. Der Einbau des neuen Asphaltes erfolgt halbseitig, so dass die Anlieger ihre Grundstücke erreichen können.Die Bushaltestelle an der Hemann-Riemschneider-Straße und der Bücklingstraße werden in der Zeit von den Linien 752 und 756 nicht angefahren. Ersatzweise kann die Haltestelle Nauener Straße genutzt werden.