Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt Wenn Ute Valentin und ihr Team zum Tag der offenen Tür in die Tierpension in der Oderlandstraße einladen, ist das etwas Besonderes. Denn im normalen Tagesablauf sind sie sowie Roland Zahn, Sylvia Pantel und freiwillige Helfer mit der Pflege der Tiere beschäftigt. Die kam auch jüngst nicht zu kurz, als sich auf dem Hof Neugierige einfanden, an Trödelständen vorbeischlenderten, Kuchen genossen und einen Blick in die Tierpension werfen wollten. Zischendrin auch Dachdecker Marek Sommer mit Freundin und Transportkiste. Er selbst hatte mit rund 35 anderen Dachdeckern aus Berlin, Dresden, Rostock, Frankfurt, Fürstenwalde, Finsterwalde und Eisenhüttenstadt kürzlich geholfen, die etwa 900 Quadratmeter Dach der Tierpension zu decken, da es durchregnete und andere Pläne nicht genehmigt wurden.

"Ich bin froh und dankbar, dass wir diese Hilfe bekommen haben", so Ute Valentin, die die Tierpension seit fast 20 Jahren leitet, das – wie ihre Kollegen – ehrenamtlich macht und Verträge zur Aufnahme von Fundtieren mit den Ämtern Neuzelle, Schlaubetal, Brieskow-Finkenheerd und der Stadt Eisenhüttenstadt hat.

Geplant war alles ganz anders. "Eigentlich sollte eine Fotovol­taikanlage auf das Dach. Das hätte eine Menge Betriebskosten gespart", erzählt die Chefin. "Als es konkret wurde, tauchten zwei junge Männer vom Denkmalschutz auf, stellten die Baracke unter Denkmalschutz und verlangten, dass das Dach im Original, also mit Dachpappe gedeckt wird." Es stimmt, die Baracke gehörte einst zum Stalag III B, ist aber umbaut, sodass davon nicht mehr viel zu sehen ist und im Inneren nichts mehr an die ursprüngliche Verwendung erinnert. Die Frage nach Sinn oder Unsinn der Entscheidung wird wohl in die Zukunft verschoben. Den derzeit 28 Hunden und 26 Katzen dürfte das egal sein, solange es warm und trocken ist.

Bei der Arbeit verliebt

Dafür haben unter anderem die "Harten Hunde", der Trödeltrupp von VOX, der derartige Aktionen, wie in Eisenhüttenstadt unterstützt, gesorgt. Auch für Marek Sommer war es selbstverständlich, bei der Aktion mitzuhelfen. Als er die Tiere sah, erzählte er zu Hause davon und war nun in Begleitung gekommen. "Ich hatte mir die kleine Schwarze schon bei den Arbeiten hier ausgesucht und die wollen wir nun mitnehmen." Für seine Gefährtin war es Liebe auf den ersten Blick. Doch für die kleine Katze war der Rummel um sie wohl viel zu groß und die Transportkiste nicht das Richtige, sodass sie ihr neues "Personal" mit einem Faucher und Kratzen bedachte: "Dann eben Liebe auf den ersten Kratzer", sagte der Dachdecker, bevor er wegen der Formalitäten im Büro von Ute Valentin verschwand.