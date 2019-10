Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Sie haben sich in die Herzen der Altlandsberger getanzt. Zu den Vogelscheuchenfesten sorgten die United Dancing Angels für Bühnenzauber auf dem Markt, bei den Weihnachtsmärkten sind sie präsent, keine Jugendweihe, Eröffnungsfeier, kein Kindertagsfest in der Stadt, Ortsfeste oder Familienfeiern haben ohne sie stattgefunden.

Auch kein Gruselrundgang des Nachtwächters kam ohne die toll verkleideten Tänzerinnen aus. Nur in diesem Jahr nicht. Horst Hildenbrand musste ersatzweise bei der ebenfalls im Ort ansässigen professionellen Tanzschule "Step and Dance" anklopfen. Der Verein United Dancing Angels Altlandsberg feierte zur selben Stunde im Brau- und Brennhaus sein 25-jähriges Bestehen.

So viele Minis, Kids oder Junioren, wie die verschiedenen Altersgruppen in den Wettbewerben heißen, in dieser langen Zeit dabei waren, so bunt war an diesem Abend auch das Publikum zusammengesetzt. Ehemalige und gegenwärtige Mitglieder, Eltern, Geschwister und künftiger Nachwuchs, ehrenamtliche Trainer, Sponsoren, engagierte Helfer aller Couleur und geladene Gäste feierten gemeinsam im Festsaal unter der großen Luftballon-25.

Elke Peper, die als DJn auch an diesem besonderen Abend an den Reglern steht, ist als Gründerin in die Annalen des Vereins eingegangen. Sie erinnert sich an die ersten Ideen und ersten Trainingsorte: im Bruchmühler Jugendklub, im Hort an der Karl-Liebknecht-Straße, im sogenannten Schwedenhaus in Seeberg-Siedlung.

In der Turnhalle der Stadtschule wurde geübt und im oberen Bereich der Erlengrundhalle, sogar zeitweise im Gewerbegebiet bei Metallbau Franz im Speisesaal, bevor nach dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses Altlandsberg die Stadtverordneten Ja zum ständigen Trainingsdomizil im alten Feuerwehrdepot am Markt sagten.

Diverse Titel und Pokale

Über die Jahre tanzten wohl mehrere Hundert Mädchen im heute rund 80 Mitglieder zählenden Verein. Die eng verschweißte Truppe holte mit ihren verschiedenen Gruppen, Duos oder Solo-Tänzerinnen nach ungezählten Übungsstunden und viel Trainingsschweiß, nach Wochenendlagern und wieder Trainings Pokale, Preise, Titel und Ehrungen von der Jugendmesse "YOU" bis hinauf zu Deutschen und Europa-Meisterschaften in den Kategorien "Dancefloor" und "Video-Clip-Dancing".

Die Grundlage dafür sollte Ina Grajetzki liefern, damals wie heute Cheftrainerin und stellvertretende Vorstandsvorsitzende im Verein. "Ina sollte zur WM nach Oslo und wir haben gedacht, dass wir sie sponsern", berichtet Elke Peper davon, wie die Hönowerin nach Altlandsberg kam und blieb. Letztlich wurde aus der Sektion Tanzsport beim MTV Altlandsberg ein eigenständiger Verein United Dancing Angels im ADTV.

Helfer und Sponsoren

Zu diesen Erfolgen haben in 25 Jahren viele beigetragen, von der Lehrerin Melitta Erhard an der Stadtschule 1994 bis zu Eltern wie Katrin Thürling, die als Schriftführerin viele Jahre gewirkt hat und an diesem Abend in die passive Mitgliedschaft verabschiedet wird. Die beiden Moderatoren des Abends, Tänzerin Lilly und Oliver, dessen Tochter im Verein tanzt, holen nach und nach einige für ein besonderes Dankeschön nach vorn:

Silke Wobser – "die gute Seele im Verein", Uwe Illert – "den Mann für alle (Reparatur- und Bau-) Fälle", Kassenprüfer Christoph Laska, Betreuerin Katrin Bie­le, Mandy Rabe, die zu den Auftritten schminkt und Haare macht, stete Sponsoren wie Andreas Franz, dessen tanzende Töchter lange das Gesicht der Angels mit prägten, und natürlich Ina Grajetzki.

Dann bebt der Fußboden, das Schlagzeug donnert und die verschiedenen Gruppen zeigen, was sie draufhaben. "Ein Hoch auf uns" erklingt und die Geschichte wird weitergeschrieben.