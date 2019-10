Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Sie hängen in vielen Frankfurter Wohnzimmern oder Büros: die Jahreskalender von Winfried Mausolf. Seit inzwischen 26 Jahren bieten sie außergewöhnliche Blicke auf die Stadt im Großformat. Im noch aktuellen Kalender standen vor allem Gebäude im Fokus des Fotografenmeisters. 2020 geht es raus in die Natur. Der Kalender vereint zwölf Landschafts- und Tiermotive, ausgewählt aus über 1000 Aufnahmen, wie der 78-Jährige bei der Präsentation in der Ulrich-von-Hutten-Buchhandlung im Oderturm berichtete.

Die Kalenderblätter zeigen nicht nur Frankfurt, sondern auch das Umland; darunter das mit Schnee bedeckte Oderland oder die von einer Sommerbrise umwehte Güstebieser Lohse. Es werde immer schwieriger, die Stadt im Winter abzulichten, erzählte Winfried Mausolf. Zwei Tage mit Raureif habe es gegeben – die habe er genutzt.

Auch zwei spektakuläre Tieraufnahmen sind ihm gelungen. Im Kleistpark lichtete der Fotograf drei Waldkäuze vor strahlend blauem Himmel ab. Und für das Motiv im Monat Oktober drückte er auf den Auslöser, als vor feuerrotem Horizont ein Schwarm Wildgänse davonflog.

Gedruckt wurde der Kalender in einer Auflage von 1250 Stück von Chromik Offsetdruck. Erhältlich ist er zum Preis von 19 Euro in der Hutten- und der Lukas-Buchhandlung sowie im SMC. Auch diesmal will Winfried Mausolf einen Teil seiner Kalender wieder für einen guten Zweck auf dem Weihnachtsmarkt in St. Marien veräußern. Allerdings sucht er noch nach einem Projekt, das er unterstützen kann. Denn der Verein Vinco für Krebsbetroffene, dem er das Geld immer gespendet hat, habe sich aufgelöst.

Der Stadtbote verlost fünf signierte Kalender. Schreiben Sie uns einfach heute, bis 14 Uhr, eine E-Mail mit Namen und Telefonnummer an frankfurt-red@moz.de. Die Kalender werden dann unter allen Einsendungen verlost.