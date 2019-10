Ruth Buder

Fürstenwalde (Freie Autorin) Eine größere Demonstration hat Fürstenwalde seit 30 Jahren nicht gesehen: Etwa 5000 Menschen zog es am Abend des 3. November 1989 auf den Domplatz, um gegen den Staat DDR aufzubegehren. Geplant war das so nicht. Eigentlich hatte die kirchliche Initiativgruppe an jenem Freitagabend nur eine Informationsveranstaltung in der Domnotkirche unter dem Thema "Krise – und was tun?" vorbereitet. Dort sollten Vertreter der Kirche und der neu gebildeten Bürgerbewegungen Demokratischer Aufbruch, Demokratie jetzt, des Neuen Forums, der SPD, aber auch der alten Parteien SED, CDU und LDPD sprechen. Aber die mit Schreibmaschine geschriebene Einladung auf einem kleinen, fünf mal sieben Zentimeter großen Zettel ging schnell von Hand zu Hand. Inge Kurschat-Czerwinske, die seinerzeit als Mitglied von "Demokratie jetzt" zum Vorbereitungskreis um das Pfarrerehepaar Winkler gehörte, bewahrt diese Einladung noch heute auf.

Wie ein Lauffeuer und allein durch Mundpropaganda hatte sich der Termin herumgesprochen. Schon seit Monaten brodelte es in der DDR, in Leipzig gingen die Menschen seit Wochen jeden Montag auf die Straße, Bürgerinitiativen formierten sich. Den Organisatoren in Fürstenwalde wurde am Vorabend des 3. November schnell klar, dass für die geplante Veranstaltung in der Domnotkirche der Platz nicht ausreichen würde. Man musste schnell reagieren und nach draußen ausweichen. Superintendent Günter Kuhn (so ist es im Kreiskalender Oder-Spree von 1999 nachzulesen) ließ von der Dombauhütte eine Tribüne bauen und am Südanbau des Doms für die Redner aufstellen. Die Polizei war selbstverständlich von der Versammlung unterrichtet worden. Die Veranstalter hatten zugesagt, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wenn dies nicht eingehalten worden wäre, hätte die Polizei eingegriffen, schrieb der verstorbene Günter Kuhn in seinem Artikel "Mein Jahr 1989".

"Das alles war sehr aufregend. Wir mussten mit Massen unbekannten Ausmaßes rechnen und wussten ja alle nicht, was passieren wird", erzählt Mitorganisatorin Inge Kurschat-Czerwinske. Als es dann soweit war, stand sie mit anderen Initiatoren auf der Bühne. Umsäumt von einer riesigen Menschentraube sprachen nacheinander Vertreter der Kirche, auch Superintendent Günter Kuhn, Vertreter der neuen Bürgerbewegungen und der alten Parteien. Auch der SED, die seit Wochen am Pranger stand. Das männerdominierte Sekretariat der SED-Kreisleitung Fürstenwalde hatte in diese aufgeheizte Situation seine einzige Frau geschickt: Maria Meinl, Sekretärin für Agitation und Propaganda. "Sie wurde ausgebuht und zitterte am ganzen Leib", erinnert sich heute noch Guido Strohfeldt, der als 19-jähriger die Demonstration miterlebt hat. "Ich war gerade bei der Armee und hatte Urlaub", erzählt der heutige Leiter des Fürstenwalder Museums. Er habe die DDR kritisch betrachtet und sich einen besseren Sozialismus gewünscht, wie die meisten DDR-Bürger. Aber zu den mutig gegen das System aufbegehrenden Oppositionellen wie Inge Kurschat-Czerwinske gehörte er nicht. Als Kriegswaise bei Onkel und Tante aufgewachsen, war die kleine, drahtige Frau schon immer politisch interessiert und nicht auf den Mund gefallen. Vor allem regte sie sich darüber auf, dass man nicht frei seine Meinung sagen konnte. Als sich der Physiotherapeutin im Januar 1978 die Chance bot, die staatliche Poliklinik in Fürstenwalde zu verlassen und in die Samariteranstalten zu wechseln, überlegte sie nicht lange. "Hier herrschte ein offener Geist, hier waren Menschen, mit denen man über alles diskutieren konnte." Schon seit Anfang der 1980er-Jahre machte sie mit im evangelischen Friedenskreis und nahm teil an Veranstaltungen der evangelischen Akademie Berlin-Brandenburg. Hier bekam sie Informationen und wurde darin bestärkt, mitzumachen, sich auseinanderzusetzen. Zum Schlüsselerlebnis wurde eine Andacht in der Martin-Luther-Kirche in Fürstenwalde-Süd am 6. Oktober 1989. Es war der Tag, an dem in Berlin die SED-Führung den 40. Jahrestag der DDR feierte. "Die Stimmung war ja schon so aufgeheizt, dass wir fürchteten, es passiert was. Viele ließen schon ihre Kinder nicht mehr nach Berlin fahren", erinnert sich die heute 77-Jährige. An diesem Tag griff sich Inge Kurschat-Czerwinske in der Kirche Infomaterial und ein Formular und wurde Mitgliedschaft bei "Demokratie jetzt".

Ab Mitte Oktober gab es eine lockere "Demokratie jetzt"-Gruppe in Fürstenwalde. Dieser gehörte auch Pfarrer Matthias Schubert aus Markgrafpieske an. Als glühender Verfechter von Reformen trat er an jenem 3. November erstmals öffentlich in Erscheinung, als er vor dem Dom eine flammende Rede für offenen politischen Dialog und Reisefreiheit hielt. Nur sieben Monate später sollte er – inzwischen SPD-Mitglied – nach den ersten freien Kommunalwahlen am 6. Mai 1990 zum Landrat des Kreises Fürstenwalde gewählt werden. 1994 wurde Schubert Mitglied des Deutschen Bundestages, 2004 verstarb er.

Die nächste Demonstration für eine "demokratische Umgestaltung" veranstaltete die kirchliche Initiativgruppe am 11. November. "Wir waren es ja seit Wochen gewohnt, dass sich die Ereignisse überschlugen", so Inge Kurschat-Czerwinske. Aber durch die Maueröffnung in der Nacht vom 9. Zum 10. November sei eine völlig neue Situation entstanden. "Dann hieß es: Erst zur Demo – dann nach Westberlin."