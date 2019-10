MOZ

Eberswalde (Sven Klamann) Die Barnimer Kreisstadt ist von Beschaffungskriminalität geprägt", sagt Jens Starigk, der die Polizei-Inspektion Barnim leitet und jüngst vor Eberswaldes Stadtverordneten Rede und Antwort gestanden hat. Zumeist gehe es den Dieben nur darum, mit möglichst wenig Aufwand und Risiko Beute zu machen, die sich schnell zu Geld machen lasse. "Die Täter nehmen in Kauf, dass in den Kellern und Garagen, in die sie eindringen, kaum Wertvolles zu finden ist", betonte der Polizeioberrat. Ihnen würden häufig schon Pfandflaschen reichen. Seiner Einschätzung nach habe Eberswalde aber explizit kein Drogenproblem, obwohl in der Stadt durchaus Drogen konsumiert und gehandelt würden. In der Hauptsache handele es sich um eher weiche Drogen wir Cannabis oder Marihuana und nur in Ausnahmefällen um hartes Zeug wie Heroin, Ectastasy oder Koks.

Hemmschwelle relativ hoch

Im vorigen Jahr seien im gesamten Barnim alles in allem 134 Fälle von besonders schweren Diebstählen aus Kellern angezeigt worden. Allein 107-mal sei davon Eberswalde betroffen gewesen. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass 2017 barnimweit noch 271 besonders schwere Diebstähle aus Kellern zur Anzeige gebracht worden seien. In Eberswalde waren es damals 214.

Und 2016 hätten den barnimweit 363 Fällen noch 260 in Eberswalde gegenübergestanden. "Die Zahlen sinken seit 2013. Und das liegt nicht etwa daran, dass die Geschädigten mehr und mehr darauf verzichten, die Polizei einzuschalten", urteilte Jens Starigk. Vielmehr zahle sich aus, dass die Eigentümer Keller und Garagen besser sichern würden und dass die Polizeiarbeit Früchte trage.

Typisch für die in Eberswalde vorherrschende Beschaffungskriminalität sei, dass die Stadt bei Diebstählen aus Wohnungen keine herausgehobene Position einnehme. Kreisweit hatte es im vorigen Jahr 185, in Eberswalde 50 solcher Fälle gegeben. "Um sich Zugang zu einer fremden Wohnung zu verschaffen, in der sich ja die Bewohner aufhalten könnten, müssen die Täter eine weit größere Hemmschwelle übertreten", sagte der Leiter der Barnimer Polizei-Inspektion.

Im vorigen Jahr hat sich die Polizei kreisweit um 559 Fälle von Betäubungsmittelkriminalität gekümmert, allein 297-mal war Eberswalde betroffen. 2017 hatte es im Barnim insgesamt noch 443 und in Eberswalde 247 Fälle gegeben. "Der Anstieg sollte nicht so interpretiert werden, dass jetzt viel mehr Barnimer oder Eberswalder Drogen konsumieren", hob Jens Starigk hervor. Stattdessen habe die Inspektion ihren Kontrolldruck erhöht. "Je häufiger wir hinschauen, desto höher sind die Zahlen", sagte er.

15 Revierpolizisten im Dienst

Die Polizei werde aktiv, wenn sie Käufer oder Verkäufer von Drogen ertappe. "Schließlich bleibt zwar der Konsum von Rauschmitteln straffrei. Der Handel damit ist es nicht", betonte der Leiter der Inspektion Barnim. Aber dass es überhaupt eine Drogenkriminalität gebe, sei ein gesamtgesellschaftliches Problem, mit dem sich die Politik zu befassen habe.

Die Wache in Eberswalde sei verhältnismäßig gut besetzt. Von den ihr 72 zugeordneten Planstellen seien aktuell nur sechs nicht besetzt, erklärte Jens Starigk. Im Oberbarnim gebe es zwischen Oderberg und Schorfheide alles in allem 15 Revierpolizisten, die auch alle im Dienst seien. Diese hätten unter anderem die wichtige Aufgabe, sich so oft wie möglich auf der Straße sehen zu lassen. Wenn es das Einsatzgeschehen erlaube, würden sie sich auch aufs Dienstrad schwingen, beantwortete der Inspektionsleiter eine diesbezügliche Anfrage des fraktionslosen Stadtverordneten Carsten Zinn.

Fünf Streifenwagen seien rund um die Uhr im Barnim im Einsatz, zwei bis drei davon je nach Einsatzgeschehen im Oberbarnim, sagte Jens Starigk.