Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Kommenden Dienstag wird im Rathaus von Birkenwerder eine emotionale Sitzung der Gemeindevertretung erwartet. Denn es geht um eine Grundsatzentscheidung. Soll die Gemeinde für den Bau barrierefreier Wohnungen zu moderaten Mieten kommunale Grundstücke verkaufen oder verpachten?

Im Juni 2018 hatte die alte Gemeindevertretung mit zwei Stimmen Mehrheit beschlossen, die Grundstücke am alten Krugsteig und an der Ecke Erich-Mühsam-Straße/Akaziensteig an eine Wohnungsbaugenossenschaft zu veräußern. Der Verkauf sollte an Auflagen gebunden werden So sollten zum Beispiel mindestens fünf Wohnungen für maximal acht Euro pro Quadratmeter vermietet werden. Als Mietpreisbindung wurden in dem Beschluss fünf Jahre festgelegt.

Neue Mehrheitsverhältnisse

Da nach der Wahl sich die Mehrheitsverhältnisse im Parlament geändert haben, wird seit September ein Ergänzungsantrag diskutiert. Der sieht vor, dass die Grundstücke nicht verkauft, sondern in Erbbaupacht oder in einer ähnlichen Form vergeben werden. Diese Idee ist aber äußerst umstritten.

Weil fast eineinhalb Jahre nach dem Verkaufsbeschluss die beiden Grundstücke immer noch nicht zum Verkauf ausgeschrieben sind, haben Stefan Wiesjahn und Marina Zeidler, die beide für die Wählerliste "Pro Birke" aktiv sind, jetzt einen Bürgerantrag ­initiiert. Ihr Ziel: Der Beschluss vom Juni 2018 soll schnellstmöglich umgesetzt und zumindest 15 barrierearme Wohnungen gebaut werden. "Wir hatten trotz der Herbstferien in wenigen Tagen 898 Unterschriften zusammen", berichtet Marina Zeidler. "In Gesprächen haben wir immer wieder gemerkt, wie enttäuscht und wütend die Einwohner sind, dass nichts passiert", ergänzt Stefan Wiesjahn.

Das sieht Birkenwerders Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) so nicht. Der Antrag vom Juni 2018, der europaweit ausgeschrieben werden müsse, sei kontinuierlich abgearbeitet worden. So habe zunächst ein Verkehrswertgutachten erstellt werden müssen, um überhaupt zu wissen, was für die Grundstücke verlangt werden könnte. Dann ist eine Anwaltskanzlei beauftragt worden, die Ausschreibung zu erarbeiten. "Das sind mehr als hundert Seiten", so Zimniok. Die Experten sind kurz vor der Abgabe.

Er bedauert, dass sich die Initiatoren des Einwohnerantrag nicht nach dem Stand der Dinge erkundigt hätten. Allerdings hält er den geplanten Verkauf für falsch, weil die Gemeinde ihren Einfluss zum Beispiel bei der langfristigen Vergabe der Wohnungen verlieren würde. "Wir sind alle für den schnellen Bau von barrierearmen und preisgünstigen Wohnungen im Ort", so Zimniok. Mit dem Änderungsantrag soll nichts verhindert werden, weist er entsprechende Gerüchte, die in Birkenwerder kursieren, zurück.

Die Initiatoren des Bürgerantrags sehen das Genossenschaftsmodell als die bessere Methode. "Alle anderen Formen bringen uns keine günstigen Wohnungen oder niemanden, der investieren will", sagt Wiesjahn. Sollte der Antrag abgelehnt werden, wollen beide einen Bürgerentscheid organisiern.

Die Gemeindevertreter tagen am 5. November ab 18.30 Uhr im Rathaus.