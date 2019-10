Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Die Gemeinde Bad Saarow setzt eines ihrer zahlreichen Vorhaben aus dem Ortsentwicklungskonzept in die Tat um. Nächstes Jahr sollen neun Badestellen rings um den Scharmützelsee neu gestaltet werden. Wie genau diese Plätze künftig aussehen sollen, wird in den kommenden Monaten mit einem professionellen Partner erarbeitet, der in München ansässigen Agentur Saint Elmos. Das hat die Gemeindevertretung am Montagabend mit großer Mehrheit beschlossen.

Ein in Teilen neues Antlitz bekommen demnach der Cecilienpark, der Markgrafenplatz, der Platz am Stein, der Kurpark, die Grünanlage an der Uferstraße, der Fontanepark, der Kleistpark, der Regattaplatz und der Lustgarten. Gearbeitet werden soll dabei mit wiederkehrenden Elementen, die einen Bezug zu Bad Saarow haben. "Wir wollen mehr als nur Bänke zum Sitzen und Schauen. Einwohner und Gäste sollen auch etwas erfahren", sagte Renate Bauer von Saint Elmos, die in der Sitzung das Konzept der Agentur, mit dem diese bereits in zahlreichen anderen Urlauberorten wirkte, erläuterte.

Fördermittel in Aussicht

Nun soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden, in der Gemeindevertreter, aber auch andere Akteure aus Bad Saarow, gemeinsam mit Saint Elmos die Details erarbeiten. Bereits bis Jahresende soll feststehen, wie die Areale gestaltet werden. Diese Eile hat einen finanziellen Hintergrund. Wie Bürgermeister Axel Hylla (Linke) erläuterte, hat die Gemeinde für das Vorhaben Fördermittel von der Investitionsbank des Landes Brandenburg in Aussicht. Das entsprechende Programm laufe aber Ende 2020 aus, und Voraussetzung für eine 90-prozentige Förderung sei die Vorlage eines schlüssigen Konzeptes. Zum gesamten Kostenrahmen gab es am Montag keine Aussage, lediglich zum Preis für das Konzept von Saint Elmos. 31 000 Euro werden dafür fällig, für die Gemeinde also Eigenmittel von 3100 Euro.

Die Entscheidung war nicht unumstritten. 14 Gemeindevertreter stimmten für die Idee, es gab aber auch zwei Enthaltungen sowie von Thomas Hellmann (Linke) und Marianne Hesse (FDP) zwei Nein-Stimmen. Hellmann störte sich am Tempo der Entscheidung. Ihm fehlte eine vorangegangene Diskussion in den Ausschüssen. Demgegenüber entgegnete Silke Wagenitz (CDU), geredet worden sei schon oft, umgesetzt worden sei nie etwas. "Wir brauchen dieses Konzept", sagte sie. Andere wie Astrid Böger (Linke) und Helmut Kolzer (SPD) forderten, die Einwohner einzubeziehen. Bürgermeister Hylla sagte, er könne sich ein Bürgerforum oder dergleichen zu dem Thema vorstellen.