Manuela Bohm

Milow (MOZ) Aktuell und in den nächsten Monaten und Jahren wird sich das Gesicht des Ortes Milow wohl etwas verändern. Soll doch die Brücke über die Havel komplett neu gebaut werden. Die erste Bodenplatte im neu angelegten Wohngebiet Springberg wird bald gegossen und eine neue Kita für die jüngsten Einwohner soll entstehen. Wie sich der Ort in der mehr als 850 Jahre währenden Geschichte entwickelte, fasst nun die neue Chronik, aufgeschrieben vom Ortsvorsteher Winfrid Ganzer, zusammen.

Im seinem ersten "Milower Historisches - Aus Gewerbe, Verein und Gesellschaft" ist der Bau der Betonspannbrücke nur angerissen. Im neuen Buch ist ihm reichlich Platz gewidmet. Zu den neuen Materialien kam Ganzer, weil man ihn als Geschichtsfreund weithin kennt. "Über die Wandergruppe Bützer erhielt ich den Kontakt zum damaligen Bauleiter Wolfgang Randolph. Er überließ mir ein komplettes Fotoalbum". Auf ähnlichen Wegen kam der Milower auch zu weiteren interessanten Fakten und Materialien.

Bereits in den 1990er Jahren entstand eine Chronik des Ortes. Sie ist heute nicht mehr erhältlich und gänzlich in Schwarz-weiß gehalten. Die 168 Seiten von Ganzers "Milower Historisches - Chronik der Gemeinde Milow" ist reich und überwiegend farbig bebildert. Eine Zeittafel am Anfang des Buches gibt einen Überblick über die Jahre von der Ersterwähnung 1144 bis ins laufende Jahr 2019. Auf einige Recherchen seiner zwei Vorgängerbücher und die alte Chronik griff Ganzer zurück, ergänzte bereits Verfasstes und berichtigte Anekdoten nach neuen Erkenntnissen. "In den 1930er Jahren beherbergte fast jedes Haus auch ein Gewerbe. So gab es beispielsweise hier sieben Bäcker", zeigt sich der Autor begeistert von der Geschichte seines Ortes. Rund 60 Seiten widmet der Autor den Jahren nach 1990 - eine Zeit die die Vorgänger-Chronik nicht beleuchtete.

Im Postshop Milows liegen Anschauungsexemplare des druckfrischen Buches aus. Wer ein Exemplar haben möchte, kann sich hier vormerkten. Winfrid Ganzer bestellt dann ausreichend Bücher. Auch seine zwei Vorgängerbände der Reihe Milower Historisches (Aus Gewerbe, Verein und Gesellschaft, 2016 und Die Jahre der DDR, 2018) können nachbestellt werden. 20 Euro kostet ein Exemplar des dritten Bandes.