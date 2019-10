Burkhard Keeve

Hennigsdorf (MOZ) In Zehdenick geboren, in Gransee in die Lehre, zum Studium nach Lübeck, als Arzt nach Recklinghausen. 20 Jahre später ist der Mediziner Ralph Magritz wieder in Oberhavel – jetzt als neuer Chefarzt der Abteilung für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO) der Klinik Hennigsdorf. Seit Oktober leitet der 48-Jährige die Hennigsdorfer HNO. Er folgt Jan Rudolf. "Von allen Seiten wurde ich sehr freundlich und mit buchstäblich offenen Armen empfangen", sagte der neue Chefarzt. Durch seine langjährige, auch internationale Expertise in der Fehlbildungs- und Defektchirurgie des Gesichts- und Hals-Bereichs, werde sich das Behandlungsspektrum "um einen der sicher spannendsten, vielleicht sogar spektakulärsten Bereiche der operativen Medizin erweitern", so Ralph Magritz.

Der Facharzt für HNO-Heilkunde und plastische Operationen ist auch Forscher. Zusammen mit Kollegen der Universitätsmedizin Mannheim widmet er sich auch dem Organersatz aus im "Reagenzglas" hergestelltem Gewebe. Ziel sei es, nicht nur Knorpel zu "züchten", sondern ganze Ohrmuscheln herzustellen, zusammen mit ihrer Haut, den Blutgefäßen und Nerven.