Der Wendsee in Trebnitz: An seinem schilfbewachsenen Ufer unterhalb des Ostbahndammes gibt es eine Biberburg. © Foto: Ulf Grieger

Cornelia Link-Adam

Trebnitz (MOZ) Die aktuelle Debatte über die Bisamplage am Deich lässt die über die Ausbreitung des Bibers in der Landschaft etwas verblassen. Für Thomas Lange aus Trebnitz ist das Zusammenleben mit den Bibern aus dem Wendsee, an den sein Grundstück grenzt, mittlerweile zum verlustreichen Dilemma geworden.

Vier Biber bewohnen seines Wissens nach den Wendsee, der sich am Ortsausgang Richtung Wulkow zwischen Schleiberg und Ostbahndamm erstreckt und wegen des breiten Schilfgürtels mehr zu erahnen ist. Seit etwa zehn Jahren bewohnt Thomas Lange am Bahndammhang das Haus seiner Großeltern. Er ist Naturfreund, schätzt vor allem die Vogelwelt im Bereich zwischen Trebnitz, Hermersdorf und Obersdorf. Etliche Obstbäume hat er zu den alten Bäumen im Garten hinzugepflanzt.

Garten als Biberrevier

"Doch davon ist nicht mehr viel übrig", zeigt er traurig die Stummel, die die Biber bei ihren Streifzügen übrig gelassen haben. "Die Äste brauchte ich nicht zu entsorgen. Die hat er gleich mitgenommen", so Lange. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum er sich bereits an die Untere Naturschutzbehörde und die Stadtverwaltung von Müncheberg gewandt hat. Er sieht den Bahndamm in Gefahr. "Unterhalb des Dammes haben die Biber ihre Burg gebaut. Möglicherweise bewohnen sie längst den Ostbahndamm", befürchtet er. Doch die hinzugerufenen Verwaltungsmitarbeiter konnten bislang seine Befürchtungen nicht teilen. Dies, obwohl Lange sie darauf hingewiesen hat, dass der Wendsee unterirdische Zuläufe von den Gewässern jenseits des Bahndammes hat.

Problematisch sei auch der Abfluss des Wendsees Richtung Obersdorf. Der werde regelmäßig von den Bibern verschlossen, was die Gefahr der Vernässung des ganzen Tales mit sich bringt.Thomas Lange befürchtet zudem, vom Biber angegriffen zu werden. "Ich bin bereits vor einem geflohen, der sich in seinem Revier gestört gefühlt hat", erzählt Lange. Sind seine Kinder zu Besuch, so warnt er sie. Sobald sie im Schilf ein lautes Knurren hören, sollen sie aus dem Garten kommen. Biber können hoch springen, wenn sie angreifen. Das ist auf dem Video zu sehen, das den Kampf eines Bibers mit einer Rinderherde bei Genschmar zeigt (zu finden im Internet auf www.moz.de).

Michael Saß, Bibermanager des Gewässer- und Deichverbands (Gedo), wird sich die Situation am Wendsee anschauen, um die Gefahrenlage einzuschätzen. In puncto Schadensausgleich für die abgenagten Bäume macht Saß dem Trebnitzer Thomas Lange aber wenig Hoffnung. Zwar könne man auch als Privatmann bei solchen Schäden Fördermittel beantragen. Doch die Bagatellgrenze liegt bei 500 Euro.

Vorsicht geboten

Beim Thema Angriffsgefahr durch Biber, gibt der Bibermanager Thomas Lange darin recht, dass Vorsicht geboten ist. Biber, die mit einem Gewicht von 35 Kilogramm nicht eben klein sind, springen können und ein starkes Gebiss haben, seien durchaus in der Lage, ihr Revier gegen Eindringlinge zu verteidigen.

Die Möglichkeiten, sich der Biberschäden zu erwehren sind in der 2015 beschlossenen Biberverordnung des Landes Brandenburg festgelegt. Die wird derzeit überarbeitet. Da dies bis zum Ende der Gültigkeitsdauer Ende des Jahres nicht möglich ist, hat das Umweltministerium die Gültigkeit bis Ende März 2020 verlängert.